Disparó al aire cerca de una unidad policial y huyó en camioneta: Hombre terminó detenido en Independencia

10 ag. 2026 - 07:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido durante la noche del domingo en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, luego de ser sorprendido realizando disparos al aire desde una camioneta en las inmediaciones de una unidad policial.

Realizó disparos y huyó

El hecho ocurrió cuando personal de Carabineros advirtió el desplazamiento a alta velocidad de una camioneta gris por calle Isidoro Errázuriz, en dirección al oriente. Desde el vehículo se habrían efectuado aproximadamente tres disparos al aire, para luego continuar su marcha.

De inmediato, los funcionarios iniciaron un seguimiento controlado por distintas calles de la comuna con el objetivo de ubicar al conductor.

El mayor Edison Salinas, jefe operativo nocturno de Carabineros, explicó que finalmente se logró dar con "el paradero y la detención del individuo, procediendo su detención y entregando la totalidad de los antecedentes al Ministerio Público".

Según detalló Carabineros, cuando el conductor advirtió la presencia policial, detuvo la marcha, los funcionarios le solicitaron que descendiera del vehículo y, sin oponer resistencia, fue detenido.

Encontraron una pistola de fogueo

Durante el procedimiento, Carabineros logró verificar la patente del vehículo, constatando que no mantenía un encargo vigente por algún delito.

Sin embargo, los funcionarios encontraron una pistola de fogueo de color gris en el asiento del conductor, además de un cargador negro que contenía tres cartuchos de fogueo sin percutir.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía, que instruyó que el imputado pase a control de detención durante esta jornada para determinar los motivos por los que realizó los disparos.

Todo sobre Policial