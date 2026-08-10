Le ofreció $10 mil a Carabineros para evitar fiscalización: Conductor terminó detenido en Pudahuel

10 ag. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor fue detenido por cohecho durante la madrugada de este lunes en Pudahuel, Región Metropolitana, luego de ofrecer $10 mil a funcionarios de Carabineros para evitar una fiscalización vehicular.

El hombre, de 46 años y nacionalidad venezolana, no contaba con la documentación del vehículo ni con su licencia de conducir al momento del control.

Ofreció $10 mil para evitar fiscalización

El procedimiento ocurrió cerca de las 03:20 horas, cuando funcionarios de la 55ª Comisaría realizaban patrullajes preventivos en la intersección de avenida Teniente Cruz con calle Las Alondras.

En ese contexto, los uniformados controlaron un automóvil y solicitaron al conductor la documentación correspondiente. Sin embargo, el hombre manifestó que no contaba con ninguno de los documentos requeridos.

Ante esta situación, los funcionarios le informaron que sería citado al tribunal y que el vehículo sería retirado de circulación.

Fue entonces cuando el conductor ofreció y entregó $10 mil en efectivo a los funcionarios policiales, con el objetivo de evitar que continuara el procedimiento. "Yo trabajo en la noche, tenga misericordia de mí. Yo tengo cuatro hijos", le dice el hombre al carabinero".

Quedó detenido por cohecho

El teniente Iván Vega, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Occidente, explicó que, tras ser informado sobre el procedimiento, el conductor "ofrece al personal policial la suma de 10.000 pesos, motivo por el cual, al verse el personal frente al delito de cohecho, estos proceden a su detención".

El procedimiento quedó registrado por las cámaras utilizadas por los funcionarios, registro que fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con el dinero incautado.

Además, según Carabineros, el hombre se encontraba en situación migratoria irregular al momento del procedimiento.

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