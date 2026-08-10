J Balvin reacciona al terremoto en Colombia y anuncia que buscará ayudar a los afectados: "Vamos a movernos"

10 ag. 2026 - 12:45 hrs.

El fuerte terremoto que afectó este lunes a Colombia generó preocupación en distintas zonas del país y también provocó reacciones entre figuras públicas. Una de ellas fue J Balvin, quien utilizó sus redes sociales para referirse a la emergencia y enviar un mensaje de solidaridad a las familias afectadas.

A través de una historia publicada en Instagram, el cantante expresó su preocupación por la situación y aseguró que buscarán realizar acciones para colaborar con quienes se han visto afectados por el movimiento telúrico.

El mensaje de J Balvin tras el terremoto

En el registro compartido en sus redes sociales, J Balvin escribió un mensaje dirigido a las personas afectadas por la emergencia: “Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas”, señaló el artista.

Luego agregó: “Vamos a movernos de una pa' ayudar la situación”, dando a entender que buscará involucrarse de alguna manera en la ayuda a los damnificados.

Hasta el momento, el cantante no ha detallado públicamente qué tipo de ayuda realizará ni cuándo se concretaría, por lo que su mensaje corresponde a un llamado inicial ante la emergencia.

Un terremoto que se sintió en distintas zonas

El movimiento telúrico ocurrió durante la mañana de este lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en el departamento de Chocó. Reportes posteriores situaron su magnitud en 7,4, mientras que inicialmente se habían entregado registros de menor magnitud.

El sismo se percibió con fuerza en distintas ciudades del centro y occidente de Colombia, entre ellas Cali, Pereira, Armenia y Manizales, además de sentirse en otras zonas del país y en países vecinos. También se reportaron daños en infraestructura y edificaciones en algunas de las zonas afectadas.

La emergencia se mantiene en desarrollo, mientras los organismos correspondientes realizan evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y las necesidades de las personas afectadas.

El llamado del cantante colombiano

J Balvin, uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional, se sumó así a las muestras de solidaridad que han surgido tras el terremoto.

Su mensaje rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente por la frase en la que aseguró que “vamos a movernos” para ayudar, abriendo la expectativa sobre las acciones que podría impulsar durante las próximas horas.

Por ahora, el artista no ha entregado mayores detalles sobre su eventual colaboración, pero su publicación tuvo como principal objetivo entregar fuerza y acompañamiento a las familias afectadas por el terremoto en Colombia.