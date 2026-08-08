Hijo de Joe Biden revela complejo estado de salud de su padre: "El cáncer se ha expandido"

08 ag. 2026 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

Hunter Biden se refirió al complejo estado de salud que atraviesa su padre, el expresidente de Estados Unidos Joe Biden, quien fue diagnosticado con cáncer y cuyo estado ha sido motivo de preocupación para su familia.

En una entrevista con la BBC emitida durante la noche del viernes, Hunter Biden se mostró emocionado al hablar sobre la enfermedad de su padre y aseguró que "es triste verlo", describiendo el proceso como una situación especialmente difícil para toda la familia.

El hijo del exmandatario destacó además la importancia que Joe Biden tiene para su familia y afirmó que "él es nuestra roca", agregando que es "el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo".

Hunter también explicó que el diagnóstico ha sido duro para sus cercanos y aseguró que "es realmente difícil, el cáncer es realmente difícil". En esa misma línea, señaló que la familia no está sola frente a esta situación, ya que "no estamos solos en nuestro dolor, (...) todos tienen a alguien en su familia que tiene cáncer".

Durante la conversación, Hunter Biden entregó además detalles sobre el avance de la enfermedad y afirmó que "el cáncer se ha expandido, ha hecho metástasis en sus huesos y más allá". También describió la enfermedad como un proceso muy doloroso y debilitante.

Pese a la compleja situación, Hunter Biden aseguró que su padre continúa enfrentando la enfermedad y sostuvo que "mientras esté vivo, les prometo que seguirá luchando".

“I wish he would complain more, because it’s not good - the cancer has spread”



Hunter Biden discusses the health of his father, former US President Joe Biden. #Newsnight pic.twitter.com/QwNYjfithd — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) August 7, 2026

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