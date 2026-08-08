Sequía dejó al descubierto barcos de la Segunda Guerra Mundial y restos de un mamut

08 ag. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

La sequía que afecta a distintas zonas de Europa continúa dejando consecuencias y también sorprendentes hallazgos. Esta vez, el descenso del caudal del río Danubio, el segundo más largo de Europa, permitió que quedaran al descubierto restos arqueológicos que permanecieron ocultos durante décadas bajo sus aguas.

La disminución del nivel del río ha complicado la navegación y generado dificultades para el abastecimiento de agua, pero también permitió observar antiguos restos que habitualmente permanecen sumergidos.

Uno de los hallazgos más llamativos ocurrió cerca de la localidad búlgara de Ryahovo, donde un vecino observó varios huesos que sobresalían del lecho del río y avisó a las autoridades.

Especialistas del Museo de Historia Regional de Ruse acudieron hasta el lugar y determinaron que los restos corresponden a un antiguo mamut. Los huesos fueron sometidos a estudios para establecer con mayor precisión su origen y antigüedad.

Los barcos nazis que reaparecieron tras el descenso del agua

Pero los restos prehistóricos no fueron el único secreto que quedó expuesto. Cerca del puerto serbio de Prahovo, el retroceso del agua permitió observar nuevamente los cascos oxidados y mástiles de decenas de embarcaciones pertenecientes a la flota alemana que operaba en el mar Negro durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con los registros históricos, los barcos fueron hundidos deliberadamente en septiembre de 1944, cuando las fuerzas alemanas se retiraban de la zona ante el avance del Ejército soviético hacia los Balcanes.

La operación buscaba bloquear el paso por el Danubio y dificultar el avance de las tropas enemigas. Se estima que hasta 200 embarcaciones fueron hundidas o inutilizadas durante aquella retirada, aunque muchas permanecieron ocultas bajo el agua durante más de ocho décadas.

El peligro que esconden los naufragios

El descubrimiento, sin embargo, no solo tiene importancia histórica. Los restos representan un riesgo para la navegación y para quienes trabajan en su retiro, debido a que algunos de los barcos podrían conservar en su interior municiones, proyectiles y otros explosivos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial.

Por esta razón, las autoridades deben evaluar cuidadosamente cómo retirar las embarcaciones sin poner en riesgo a los trabajadores ni provocar daños ambientales en el río.

Los equipos especializados deben determinar primero si aún existen explosivos antes de intervenir las estructuras, ya que una manipulación incorrecta podría poner en peligro a los trabajadores y provocar una grave contaminación de las aguas.

Así, la histórica sequía que afecta al Danubio no solo está alterando la navegación y las actividades económicas de la zona, sino que también está dejando al descubierto fragmentos de distintas épocas de la historia: desde los restos de animales prehistóricos hasta los vestigios de una de las etapas más oscuras del siglo XX.