Videos muestran derrumbe en cerro de Viña del Mar que mantiene interrumpido el tránsito en la Avenida España

08 ag. 2026 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, un derrumbe registrado en un cerro del sector de Recreo en Viña del Mar mantiene interrumpido el tránsito de la Avenida España, ruta costera que es la principal vía de conexión con la ciudad de Valparaíso.

Derrumbe dificulta el tránsito en la Avenida España

La plataforma TransporteInforma señaló más temprano que "se mantienen habilitadas dos pistas de Av. España desde Escuela Industrial hasta Club de Yates en dirección a Viña del Mar, por peligro de caída de rodados a la vía".

"Pista derecha y primera pista central restringidas. Transita con precaución", agregó en sus redes sociales la entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Sin embargo, los equipos de Meganoticias en la región de Valparaíso captaron videos que muestran que aún se siguen produciendo desprendimientos de material, cuestión por la que se interrumpió todo el tránsito en la avenida España.

En las imágenes se puede ver que, pese a que la autoridad restringió las dos pistas más cercanas a la ladera, los nuevos desprendimientos traspasaron las barreras New Jersey instaladas para aislar la zona.

Debido a estos últimos derrumbes, incluso una roca de gran tamaño cayó a una de las pistas que aún se mantenían habilitadas para circular.

Revisa los registros del derrumbe

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