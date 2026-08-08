Armada inicia construcción del buque multipropósito "Rapa Nui" en Talcahuano

08 ag. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado jueves 6 de agosto se realizó en Talcahuano la ceremonia de puesta de quilla del LPD-94 “Rapa Nui”, el segundo buque multipropósito del proyecto Escotillón IV y una nueva unidad que se incorporará al proceso de renovación de la flota de transporte anfibio de la Armada de Chile.

La ceremonia se llevó a cabo en la Grada de Construcción de Los Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) de Talcahuano y fue presidida por el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera.

La puesta de la quilla, que corresponde a la instalación de una pieza central de la base del casco, marca formalmente el inicio de la construcción del buque y es considerada simbólicamente como su “nacimiento”.

Se trata de la construcción número 116 realizada por Astilleros y Maestranzas de la Armada en su Planta Industrial de Talcahuano.

El nuevo buque forma parte del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, impulsado por la Armada para reemplazar sus actuales unidades de transporte anfibio.

Entre los invitados a la ceremonia estuvieron oficiales del Alto Mando Naval, el seremi de Gobierno del Biobío, Daniel Pacheco; el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra; el director regional de CORFO, James Argo; el embajador de la Cultura Rapa Nui, Lynn Rapu, y el presidente de Ma’u Henua Ariki, Ariki Tepano.

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La construcción se extenderá hasta 2029

El director de ASMAR, contraalmirante José Miguel Hernández, destacó que el inicio de la construcción representa la continuidad de las capacidades desarrolladas por el astillero.

“La puesta de la quilla del ‘Rapa Nui’ nos recuerda que esa capacidad no se termina en un solo buque; se proyecta, se consolida y vuelve a comenzar con mayor experiencia y madurez técnica, y una confianza renovada en nuestros equipos”, señaló.

La construcción del buque está proyectada hasta mayo de 2029

El contraalmirante Hernández también destacó que el proyecto combina las capacidades industriales de ASMAR con las necesidades estratégicas de la Armada.

“La puesta de la quilla del LPD ‘Rapa Nui’ concentra varias dimensiones de nuestro trabajo. En la Grada se encuentra el trabajo del astillero, con la confianza de la Armada; la precisión técnica con la tradición naval y la capacidad industrial de ASMAR, con una necesidad estratégica del país (…). Por eso, este hito es parte de una trayectoria mayor, la de un Chile que decide sostener capacidades propias para servir desde el mar", expuso.

Homenaje ancestral Rapa Nui

La ceremonia también estuvo marcada por un homenaje de la cultura Rapa Nui. El embajador de la cultura Rapa Nui, Lynn Rapu, acompañado por el capitán de fragata AB Mata Atán y una delegación del ballet cultural Kari Kari, realizó una bendición ancestral para entregar energías positivas a la futura unidad naval.

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Rapu destacó el vínculo cultural entre Rapa Nui y la Armada de Chile y explicó el significado de la ceremonia.

“Nosotros somos muy creyentes. Creemos en Dios, en los espíritus, creemos en la madre tierra y en el mar, y por eso quisimos hacer este homenaje para que haya muy buena energía en el trabajo que desarrolla ASMAR y toda la gente involucrada en el proyecto”, dijo.

Durante la ceremonia, el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, destacó el significado que tendrá el nuevo buque y su nombre para el país.

“Hoy comienza la construcción para ver el nacimiento de un buque que no solo servirá a la Armada de Chile, sino que va a unir y va a generar en la conciencia de todos los chilenos que este país es más que tierra, es más que territorio. Este país es solo océano, y ‘Rapa Nui’ nos va a recordar que el extremo occidental comienza en la profundidad del océano Pacífico. Ojalá que con este buque comencemos a mirar a Chile desde el mar”, añadió.

Con la puesta de quilla, el LPD-94 “Rapa Nui” inicia oficialmente su proceso de construcción en Talcahuano, consolidando el desarrollo de capacidades navales nacionales y dando continuidad al programa de construcción de nuevas unidades para la Armada de Chile.

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