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Colo Colo no solo sumó a Vozinha: Equipo albo anunció fichaje del zaguero nacional Iván Román

¿Qué pasó?

Colo Colo no solo sumó al meta Vozinha como refuerzo para la presente temporada. Y es que el equipo albo anunció un nuevo fichaje en las últimas horas.

El elenco de Macul ocupó sus redes sociales para anunciar la contratación del joven zaguero nacional Iván Román, quien llega procedente del Atlético Mineiro de Brasil.

¿Qué dijo Colo Colo?

“Llegamos a un acuerdo con el defensor Iván Román y se convertirá en nuevo jugador de Colo Colo", se informó a través de la cuenta de X.

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Además, se añadió que "tras realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato, se unirá al equipo".

Román surgió en la cantera de Palestino y se le reconoce como uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol chileno. De hecho, ya ha jugado en la selección mayor.

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El Cacique, que es líder con una ventaja de 12 puntos sobre sus escoltas en el Torneo Nacional, volverá a jugar mañana domingo a las 17:30 horas en calidad de visita frente a Unión La Calera.

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