Alcanzará los 484 metros: Así será la Torre Rise, la más alta de Latinoamérica

08 ag. 2026 - 13:15 hrs.

¿Qué pasó?

Monterrey, México, avanza con uno de sus proyectos inmobiliarios más ambiciosos: la Torre Rise, un rascacielos que alcanzará los 484 metros de altura y que, de concretarse según lo proyectado, se convertirá en el edificio más alto de América Latina.

La construcción, ubicada en la colonia Obispado, sobre la avenida Constitución y frente al río Santa Catarina, comenzó sus fases preliminares en 2023 y mantiene un ritmo sostenido con el objetivo de finalizar entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

El megaproyecto contempla una inversión superior a los US$350 millones y busca convertir a la torre en un nuevo ícono arquitectónico de Monterrey.

Será el edificio más alto de América Latina

La Torre Rise tendrá una altura total de 484 metros, cifra que considera 408 metros habitables y otros 76 metros correspondientes a su aguja arquitectónica.

Con esta dimensión, el proyecto pasaría a ubicarse entre los edificios más altos del mundo, alcanzando el decimotercer lugar a nivel global, de acuerdo con las proyecciones de la obra.

risetower.mx

La estructura contará con un núcleo central reforzado y un sistema de entramado perimetral diseñado para enfrentar vientos extremos y actividad sísmica.

El proyecto también contempla cerca de 4.300 metros cuadrados de áreas verdes y aproximadamente 8.000 metros cuadrados destinados al esparcimiento.

Un mirador a más de 400 metros de altura

Uno de los principales atractivos será el SkyDeck 360°, un mirador distribuido en tres niveles que permitirá observar panorámicamente Monterrey y las montañas que rodean la ciudad.

Pero no será la única experiencia pensada para los visitantes. El proyecto contempla además una tirolesa a más de 400 metros de altura, uno de sus elementos turísticos más llamativos.

La torre también considera una futura integración con la Línea 4 del Metro de Monterrey y la construcción de puentes peatonales para facilitar el acceso de residentes y visitantes.

Sustentabilidad y generación de empleos

La construcción de la Torre Rise también ha movilizado distintos sectores vinculados con la ingeniería y la logística, además de generar miles de empleos directos e indirectos.

Con sus 484 metros de altura, la Torre Rise busca transformar el perfil urbano de Monterrey y posicionar a la ciudad entre los grandes referentes mundiales de la arquitectura vertical.

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