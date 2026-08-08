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Alcanzará los 484 metros: Así será la Torre Rise, la más alta de Latinoamérica

¿Qué pasó?

Monterrey, México, avanza con uno de sus proyectos inmobiliarios más ambiciosos: la Torre Rise, un rascacielos que alcanzará los 484 metros de altura y que, de concretarse según lo proyectado, se convertirá en el edificio más alto de América Latina.

La construcción, ubicada en la colonia Obispado, sobre la avenida Constitución y frente al río Santa Catarina, comenzó sus fases preliminares en 2023 y mantiene un ritmo sostenido con el objetivo de finalizar entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

El megaproyecto contempla una inversión superior a los US$350 millones y busca convertir a la torre en un nuevo ícono arquitectónico de Monterrey.

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Será el edificio más alto de América Latina

La Torre Rise tendrá una altura total de 484 metros, cifra que considera 408 metros habitables y otros 76 metros correspondientes a su aguja arquitectónica.

Con esta dimensión, el proyecto pasaría a ubicarse entre los edificios más altos del mundo, alcanzando el decimotercer lugar a nivel global, de acuerdo con las proyecciones de la obra.

risetower.mx

La estructura contará con un núcleo central reforzado y un sistema de entramado perimetral diseñado para enfrentar vientos extremos y actividad sísmica.

El proyecto también contempla cerca de 4.300 metros cuadrados de áreas verdes y aproximadamente 8.000 metros cuadrados destinados al esparcimiento.

Un mirador a más de 400 metros de altura

Uno de los principales atractivos será el SkyDeck 360°, un mirador distribuido en tres niveles que permitirá observar panorámicamente Monterrey y las montañas que rodean la ciudad.

Pero no será la única experiencia pensada para los visitantes. El proyecto contempla además una tirolesa a más de 400 metros de altura, uno de sus elementos turísticos más llamativos.

La torre también considera una futura integración con la Línea 4 del Metro de Monterrey y la construcción de puentes peatonales para facilitar el acceso de residentes y visitantes.

Sustentabilidad y generación de empleos

La construcción de la Torre Rise también ha movilizado distintos sectores vinculados con la ingeniería y la logística, además de generar miles de empleos directos e indirectos.

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Con sus 484 metros de altura, la Torre Rise busca transformar el perfil urbano de Monterrey y posicionar a la ciudad entre los grandes referentes mundiales de la arquitectura vertical.

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