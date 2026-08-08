Alcanzará los 484 metros: Así será la Torre Rise, la más alta de Latinoamérica
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Monterrey, México, avanza con uno de sus proyectos inmobiliarios más ambiciosos: la Torre Rise, un rascacielos que alcanzará los 484 metros de altura y que, de concretarse según lo proyectado, se convertirá en el edificio más alto de América Latina.
La construcción, ubicada en la colonia Obispado, sobre la avenida Constitución y frente al río Santa Catarina, comenzó sus fases preliminares en 2023 y mantiene un ritmo sostenido con el objetivo de finalizar entre fines de 2026 y comienzos de 2027.
El megaproyecto contempla una inversión superior a los US$350 millones y busca convertir a la torre en un nuevo ícono arquitectónico de Monterrey.Ir a la siguiente nota
Será el edificio más alto de América Latina
La Torre Rise tendrá una altura total de 484 metros, cifra que considera 408 metros habitables y otros 76 metros correspondientes a su aguja arquitectónica.
Con esta dimensión, el proyecto pasaría a ubicarse entre los edificios más altos del mundo, alcanzando el decimotercer lugar a nivel global, de acuerdo con las proyecciones de la obra.
La estructura contará con un núcleo central reforzado y un sistema de entramado perimetral diseñado para enfrentar vientos extremos y actividad sísmica.
El proyecto también contempla cerca de 4.300 metros cuadrados de áreas verdes y aproximadamente 8.000 metros cuadrados destinados al esparcimiento.
Un mirador a más de 400 metros de altura
Uno de los principales atractivos será el SkyDeck 360°, un mirador distribuido en tres niveles que permitirá observar panorámicamente Monterrey y las montañas que rodean la ciudad.
Pero no será la única experiencia pensada para los visitantes. El proyecto contempla además una tirolesa a más de 400 metros de altura, uno de sus elementos turísticos más llamativos.
La torre también considera una futura integración con la Línea 4 del Metro de Monterrey y la construcción de puentes peatonales para facilitar el acceso de residentes y visitantes.
Sustentabilidad y generación de empleos
La construcción de la Torre Rise también ha movilizado distintos sectores vinculados con la ingeniería y la logística, además de generar miles de empleos directos e indirectos.
Con sus 484 metros de altura, la Torre Rise busca transformar el perfil urbano de Monterrey y posicionar a la ciudad entre los grandes referentes mundiales de la arquitectura vertical.
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