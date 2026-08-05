Asesinan a balazos a influencer mexicano César Gastélum mientras transmitía en vivo

05 ag. 2026 - 05:37 hrs.

¿Qué pasó?

La violencia volvió a golpear al mundo de las redes sociales en México luego de que el conocido creador de contenido César Gastélum fuera asesinado a balazos durante la noche mientras transmitía en la plataforma Kick del martes 4 de agosto en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el sector comercial de Tres Ríos, específicamente a un costado de un restaurante de comida rápida en la avenida Sánchez Alonso. Gastélum transmitía en vivo para plataformas digitales junto a dos amigos cuando fue abordado por dos desconocidos en motocicleta. Uno de ellos le disparó a corta distancia.

En un comienzo, la policía local informó sobre la muerte de un trabajador de reparto de aplicación debido a la vestimenta naranja que usaba el joven y al lenguaje de entrega de pedidos que empleaba en el video. Sin embargo, seguidores y cercanos aclararon rápidamente que era una actuación para un reto interactivo con su audiencia.

Despliegue policial y coincidencia con un conocido narco

El crimen provocó un amplio operativo de emergencia por parte de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y peritos de la Fiscalía local, ya que el tiroteo ocurrió a solo pasos de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE). El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras que los acompañantes del influencer prestaron declaración ante el Ministerio Público.

Gastélum superaba los 500 mil seguidores en TikTok con contenidos sobre su día a día y retos. Su nombre y apellido coinciden con los de César Gastélum Serrano, alias "La Señora", un antiguo miembro del cártel de Sinaloa detenido en 2015. Las autoridades investigan la motivación del crimen.

El hecho se suma al homicidio de Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo de 2025 en el interior de su salón de belleza mientras realizaba una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok. Asimismo, se suma al caso del youtuber conocido como "Pirata de Culiacán", acribillado días después de insultar públicamente al narcotraficante apodado "El Mencho". Este último fue asesinado en febrero de 2026.