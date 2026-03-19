Skarleth Labra confirma quiebre amoroso en medio de rumores de reencuentro con Pailita

19 mar. 2026 - 16:55 hrs.

En medio de los rumores de un regreso amoroso entre Skarleth Labra y Pailita, la influencer confirmó que terminó recientemente su relación con el también cantante urbano Diego Bazaes.

La reina del Festival de Viña del Mar contó a través de sus redes sociales que se encuentra soltera, lo que aumentó los rumores de un regreso con el intérprete de Parcera, quien también terminó su relación con July Leguizamon.

¿Qué dijo Skar?

A través de un live en TikTok, Skar conversó con sus seguidores, quienes le consultaron respecto a su estado amoroso, instante en el que respondió: "Chicos, yo estoy soltera y no estoy con nadie. Ojalá me hable alguien, estoy más sola que yo misma".

Sin embargo, no entró en detalles respecto al quiebre amoroso: "Tranquilas, merenguitos, que no voy a hablar nada, no soy la Skarleth de 17, pero sí la sapa que quiere saber todo lo que piensa".

¿Volvió con Pailita?

Skarleth no se refirió a un inminente regreso con Pailita, aunque el artista urbano descartó de plano la opción de volver con su expareja.

Ante el comentario de un seguidor en TikTok que le pidió que se mantenga soltero, Pailita escribió: "De verdad ustedes creen que me metería a webear (sic) con alguien después de terminar una relación hace poco".

"Están super equivocados, la July es una persona maravillosa y, por el respeto que se merece ella y lo hermoso que tuvimos, jamás lo haría", sentenció el cantante, descartando cualquier reencuentro con Skar.

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