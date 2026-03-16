Suma asciende los $150 millones: Pailita denuncia a creadora de contenido para adultos por presunta estafa

16 mar. 2026 - 10:37 hrs.

Carlos Javier Rain, más conocido como Pailita, presentó una querella judicial por presunta estafa por más de $150 millones contra la creadora de contenido Vanessa Chávez y su pareja, Héctor Orellana.

La querella que está siendo revisada actualmente por la Fiscalía Oriente también está investigando a la pareja por delitos de lavado de activos tras un fallido negocio con el artista chileno.

La relación entre Pailita, Vanessa y Héctor

Según informó T13, los tres involucrados en la demanda se habrían conocido luego de que en el año 2022 la creadora de contenido participara en un videoclip del cantante urbano Cris MJ, instancia en la que estableció el primer vínculo con Pailita, según constató Teletrece.

Tras conocerse, Vanessa le habría presentado a Héctor y juntos ofrecieron venderle un vehículo Land Rover en $40 millones con el compromiso de transferirlo a su nombre, lo que nunca habría ocurrido porque el artista descubrió que el auto estaba involucrado en una demanda civil con una entidad financiera.

Además, Chávez y Orellana habrían propuesto un negocio automotriz: una empresa de compraventa de automóviles de alta gama para la cual necesitaban el capital para iniciarla, y fue ahí que el cantante entregó la otra parte del dinero para hacerla realidad.

Según la querella, generó un cheque por $120 millones que fue cobrado por la creadora de contenido en el año 2023, pero nunca habría sido llevado a cabo dicho negocio, lo que habría llevado a Pailita a presentar la denuncia que ya cuenta con la declaración del artista y que actualmente tiene a la Fiscalía Oriente buscando a otras posibles víctimas.

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