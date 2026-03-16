Una de las bailarinas icónicas de Mekano: Así luce actualmente Fernanda Braz

16 mar. 2026 - 08:10 hrs.

"Mekano" está en camino a cumplir 30 años desde que emitió su primer capítulo en Mega, y una de las integrantes más recordadas del programa es Fernanda Braz, la bailarina y profesora de educación física que protagonizó el programa juvenil entre los años 2002 y 2006.

A pesar de que su popularidad aumentó bastante durante su estancia en la televisión, se dedicó un tiempo a recorrer pubs y discotecas con un grupo de baile junto a sus excompañeras Yanina Halabi y Amanda Cibely, pero finalmente decidió alejarse de la pantalla para encontrar nuevos caminos.

Fernanda Braz en "Mekano".

La actualidad de Fernanda Braz

A pesar de que de manera ocasional ha sido invitada en diversas oportunidades para volver a la televisión, Braz se dedicó a estudiar pedagogía en educación física y posteriormente creó un emprendimiento de gimnasia.

Con Selah Training se dedica a dar clases de actividad física para empresas y grupos corporativos, además de promover estilos de vida saludables a través de redes sociales, donde se le ha visto más activa durante los últimos años.

Uno de los últimos episodios que ha vivido y que la hizo reflotar en la esfera pública fue el problema que tuvo en febrero de este año, cuando tuvo retrasos con la remodelación de su casa y con el pago a la constructora, la cual pedía adelantos de dinero, pero no producía mayores avances en la construcción.

Finalmente, decidió tomar acciones legales junto a su esposo, quien debió buscar por su propia cuenta maestros y materiales para terminar.

Revisa cómo luce Fernanda Braz en la actualidad:

Instagram de Fernanda Braz. / @fernandabrazoficial.

Instagram de Fernanda Braz. / @fernandabrazoficial.