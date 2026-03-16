Impactó a todos: Pedro Pascal sorprende con radical cambio de look en los Premios Oscar

16 mar. 2026 - 09:52 hrs.

El pasado domingo se celebró la entrega de premios más importante para la industria cinematográfica. Los Premios Oscar fueron el tema de la noche del domingo y sus asistentes también dieron que hablar, entre ellos, el actor chileno Pedro Pascal.

Y es que el intérprete de Din Djarin en "The Mandalorian" sorprendió a los internautas estrenando un nuevo look en la ceremonia de los galardones del cine, lo que generó opiniones divididas entre sus fans y el público.

El cambio de look de Pedro Pascal

Con un conjunto de una camisa blanca con una gran flor en el lado izquierdo y un pantalón negro, el actor desfiló y tuvo la oportunidad de presentar el premio al Mejor Diseño de Producción junto a la legendaria actriz Sigourney Weaver, con quien saltará nuevamente a la pantalla grande en el universo de "Star Wars".

A pesar de no estar nominado en esta edición de los Premios Óscar, se llevó todas las miradas de los presentes con su cambio de look: se despidió de su tradicional bigote. El chileno se afeitó completamente para lucir su atuendo Chanel.

Además, en primera instancia, optó por usar unos lentes ligeros de color dorado, una moda que el año pasado su amigo y también actor Jonathan Bailey impuso en las premiaciones tras el estreno de "Jurassic World: Rebirth".

Pedro Pascal en los Premios Óscar 2026. / AFP.

Pedro Pascal en los Premios Óscar 2026. / AFP.