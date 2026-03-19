¿Volvieron? Pailita responde a los rumores sobre su regreso con Skarleth Labra

19 mar. 2026 - 13:25 hrs.

Fuertes rumores surgieron en redes sociales en los últimos días ante un inminente regreso de Pailita con Skarleth Labra, quienes terminaron en 2023 tras cerca de tres años de relación.

Las especulaciones comenzaron después de que el cantante urbano terminó su relación con la influencer July Leguizamón.

El rumor creció cuando el cantante publicó en Instagram un breve video cantando lo que sería un adelanto de una nueva canción con la letra: "Nena, qué linda te ves en la tele…". Palabras que fueron consideradas como una indirecta hacia Skar, por lo que Pailita optó por borrar la publicación.

Más tarde, un usuario le preguntó en Instagram si habría "Paila con merengue", apodo que recibió Skarleth durante su participación en un reality. El artista urbano respondió: "Yes (sí)", aunque borró la respuesta a los pocos segundos.

Pailita cuenta la verdad de los rumores de su regreso con Skar

En una nueva publicación de Pailita, esta vez en TikTok, un usuario le escribió: "Quédate solo por favor, aunque sea un tiempo jjjajaja".

Un comentario que Pailita no dejó pasar: "De verdad ustedes creen que me metería a webear(sic) con alguien después de terminar una relación hace poco".

"Están super equivocados, la July es una persona maravillosa y, por el respeto que se merece ella y lo hermoso que tuvimos, jamás lo haría", sentenció el cantante, descartando cualquier reencuentro con Skar.