"Mods patrocinados por el gobierno": pilotos de drones ucranianos entrenan con GTA V modificado como simulador militar

06 may. 2026 - 12:15 hrs.

La empresa WeTrueGun reveló que entrenan a pilotos de drones en Ucrania usando el videojuego Grand Theft Auto V (GTA V) como simulador militar. Los instructores implementaron esta creativa herramienta para mantener los reflejos de los soldados en la guerra contra Rusia.

Se trata de una iniciativa que impulsa la formación en operaciones de vehículos aéreos no tripulados, los cuales hoy dominan el campo de batalla. Estos pequeños aparatos son los responsables de más del 80% de los ataques ucranianos, desplazando a la artillería pesada tradicional.

¿Cómo los pilotos de drones ucranianos usan GTA V para entrenar?

Los reclutas utilizan una modificación especial llamada Quadcopter Redux. Esta les permite conectar directamente a sus computadoras un control de drones de primera persona (FPV) Radiomaster TX16S MK3, el mismo dispositivo táctico que los soldados emplean en el frente, informó la propia empresa.

El uso de este simulador persigue un objetivo fundamental: capacitar a los cadetes para navegar por zonas urbanas y fijar objetivos en movimiento, como vehículos terrestres o aéreos. “No reemplaza al entrenamiento real, pero es una excelente manera de experimentar y mantener los dedos afilados”, señaló la firma tecnológica.

Foto: Instagram @wetrueguncom

En este sentido, los internautas reaccionaron con humor e incluso sugirieron dejar de usar GTA V como herramienta, pues algunos consideraron que tiene un mapa pequeño y físicas poco realistas. En su lugar, recomendaron utilizar el videojuego Arma 3, con dinámicas de vuelo adecuadas, mapas realistas y mejores efectos de explosión.

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Sin embargo, no fue lo único que los gamers señalaron: también bromearon sobre los múltiples retrasos de la nueva entrega de la saga, que ha sufrido retrasos por parte de la desarrolladora Rockstar Games. “Recibimos mods patrocinados por el gobierno antes que GTA VI”, escribió un usuario, de acuerdo a Cyber News.

Por otro lado, el experto ucraniano Serhii Beskrestnov advirtió que Rusia copia o “toma prestadas” las innovaciones tecnológicas de Ucrania, como los drones de fibra óptica, y las produce en masa rápidamente. Por ello, analistas internacionales predicen que los enjambres de drones operados por inteligencia artificial dominarán los conflictos modernos, reseñó Tarreo.

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