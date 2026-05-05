Influencer muere tras recibir un disparo frente a sus cuatro hijos: Tenía 26 años

05 may. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

En el municipio de Sertanópolis, en el estado de Paraná, Brasil, un hecho ocurrido al interior de un domicilio generó repercusión internacional, luego de conocerse la muerte de una joven creadora de contenido.

Se trata de Pâmela Guimarães, influencer de 26 años, quien falleció tras recibir un disparo cuando atendió la puerta de su casa durante la noche del 1 de mayo.

De acuerdo a lo reportado por medios locales, el atacante habría llegado en un vehículo, la llamó y luego efectuó el disparo. La joven fue trasladada a un hospital, pero murió a raíz de la gravedad de sus heridas. Sus cuatro hijos se encontraban en el lugar al momento del ataque.

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¿Quién era Pâmela Guimarães?

La joven desarrollaba contenido en redes sociales, donde acumulaba más de 10 mil seguidores en Instagram. Sus publicaciones estaban centradas en temas de estilo de vida, moda y belleza, además de difundir su faceta como emprendedora, con una tienda de ropa en línea y proyectos vinculados a un estudio de belleza.

En su perfil también compartía aspectos de su vida familiar. Era madre de cuatro hijos, siendo el menor de ellos nacido en septiembre de 2025.

En una de sus publicaciones más recientes, escrita con motivo de Pascua, expresó: “Que el amor, la unidad y la fe nunca falten en los corazones de cada uno de ustedes. Ustedes son mi mayor fortaleza, mi razón para luchar cada día, y mi mayor bendición”.

Su última publicación corresponde al 24 de abril, donde compartió una imagen en blanco y negro acompañada del mensaje: “Y si me necesitas mil veces, estaré ahí mil veces, a tu lado”.

Tras conocerse su fallecimiento, su cuenta se llenó de mensajes y condolencias por parte de sus seguidores.

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