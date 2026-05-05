Millonaria remodelación del Parque Araucano: Tendría laguna, aviario y conexión a futura Línea 7 del Metro

05 may. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la reciente cuenta pública municipal de la comuna de Las Condes se dieron a conocer una serie de iniciativas enfocadas en infraestructura y espacios públicos.

En esta instancia llamó la atención el anunció del proyecto que busca remodelar completamente el Parque Araucano, intervención que considera una inversión de $48 mil millones y que contempla nuevas instalaciones y una conexión con la futura Línea 7 del Metro de Santiago.

¿Cómo será la remodelación del Parque Araucano?

El plan contempla la intervención de 180 mil metros cuadrados y se desarrollará en tres etapas, con una proyección de finalización para el año 2028.

La propuesta incluye la incorporación de nuevos espacios dentro del parque, entre ellos un sector para parkour, un anfiteatro, una laguna y un aviario.

Asimismo, se considera la demolición del edificio donde actualmente funciona la Dirección de Tránsito, con el objetivo de habilitar en ese lugar un centro para visitantes. A esto se suma la construcción de un corredor peatonal que permitirá conectar el parque con la futura estación del Metro.

Durante la presentación del proyecto, la alcaldesa Catalina San Martín indicó que la iniciativa apunta a fortalecer el rol del parque dentro de la ciudad, señalando que busca que se transforme en uno de los más relevantes del continente.

Otros proyectos anunciados en la comuna

En la misma instancia, se dieron a conocer otras obras contempladas para el desarrollo de la comuna, incluyendo la pavimentación de 200 mil metros cuadrados de calles.

También se anunció la creación del parque deportivo Paul Harris, que contará con una pista de atletismo pública, una piscina municipal y una cancha de fútbol con certificación FIFA, en una superficie de 24 mil metros cuadrados y con una inversión de $12 mil millones.

A esto se suma la recuperación de los cerros isla Calán, Apoquindo y Atalaya, junto con la implementación de servicios de salud comunal, como una óptica y la primera farmacia municipal.

“Queremos que cada barrio sea un lugar donde valga la pena vivir, con servicios cercanos, espacios de encuentro y oportunidades para todas las familias”, señaló la alcaldesa.

Finalmente, el municipio informó que los cortes de rutas asociados a estas obras serán anticipados en aplicaciones como Waze, con el objetivo de facilitar la planificación de los desplazamientos.

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