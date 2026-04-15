El nuevo hospital para la Región Metropolitana ya tiene lugar definitivo: Revisa dónde estará ubicado

15 abr. 2026 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

Tras un extenso proceso de evaluación técnica y económica, el Gobierno ha definido la ubicación definitiva para el futuro Hospital de la Zona Norte de la Región Metropolitana.

Esta decisión marca un hito en un proyecto que ha experimentado múltiples cambios de locación a lo largo de los años y que busca resolver una demanda histórica de salud para los habitantes de la provincia de Chacabuco y comunas aledañas.

La iniciativa ya cuenta con la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social, un paso administrativo crucial que certifica la viabilidad técnica y social de la propuesta.

Actualmente, el proyecto se encuentra a la espera de la asignación presupuestaria correspondiente para iniciar las siguientes fases de su ejecución.

¿Dónde estará ubicado el nuevo hospital de la Zona Norte de Santiago?

El predio donde se emplazará el recinto asistencial se ubica en la comuna de Lampa, específicamente en el Sector Valle Grande. Tiene una extensión de 71.800 metros cuadrados y un valor de 3,3 Unidades de Fomento (UF) por metro cuadrado. Esto se traduce en una inversión total superior a los 9.400 millones de pesos.

La elección del terreno fue el resultado de un análisis comparativo profundo entre diversas opciones, reduciéndose en su etapa final a una competencia directa entre la comuna seleccionada con la comuna de Quilicura.

¿Qué factor determinó la ubicación elegida para el nuevo hospital?

En comparación, la alternativa en Quilicura contemplaba un terreno mucho más extenso, de 287.100 metros cuadrados, con un valor por metro cuadrado de 2,3 UF, pero con un costo total significativamente más alto, que ascendía a más de 26.000 millones de pesos.

La evaluación para determinar la ubicación más idónea no solo consideró el valor comercial del suelo, sino también un estudio de tasaciones y un proceso de contraofertas y negociaciones.

Otro de los factores determinantes en la selección del predio fue la accesibilidad y el ahorro en los tiempos de traslado para los futuros usuarios.

Para ello, se utilizó una matriz de origen-destino construida mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG), tomando como condición base la situación actual del Hospital San José, que actualmente soporta la carga asistencial de toda la zona norte.

En este sentido, la ubicación en Valle Grande se considera estratégica debido a su relación con proyectos de infraestructura en desarrollo, como el MetroTren Santiago-Batuco. Este sistema ferroviario contempla estaciones cercanas que permitirán la conexión con la red de Metro de Santiago y futuras autopistas.

¿A quiénes beneficiará la construcción de este nuevo hospital?

El objetivo principal de la construcción de este hospital es aliviar el colapso permanente que afecta a hospitales como el San José.

Ante el acelerado crecimiento poblacional de la zona norte en la última década, las autoridades locales han subrayado la urgencia de concretar esta obra para saldar una deuda en infraestructura sanitaria.

Con la obtención de la luz verde técnica, se espera que el recinto pueda avanzar hacia las etapas de diseño y posterior construcción para entrar en operaciones en el mediano plazo.

Los beneficiarios directos con la construcción de este nuevo centro de salud serán los vecinos de las comunas de Huechuraba, Quilicura, Tiltil, Lampa y Colina. La obra contempla la incorporación de 368 camas y proyecta mejorar la calidad de vida de más de 800 mil personas.

Todo sobre Obras públicas