Nuevo puente en la Región de Valparaíso llega a 70% de avance: ¿Cuándo será inaugurado?

10 abr. 2026 - 18:21 hrs.

¿Qué pasó?

La provincia de San Antonio se encuentra en un punto de inflexión respecto a su infraestructura vial. Recientemente, se ha confirmado que la construcción del nuevo Puente Lo Gallardo ha alcanzado un hito significativo, registrando un 70 por ciento de avance físico.

Esta obra, que se alza sobre el cauce del río Maipo, no es solo un proyecto de ingeniería civil, sino que representa la respuesta a una demanda histórica de las comunidades de San Antonio y Santo Domingo, quienes por décadas han lidiado con las limitaciones de la estructura actual.

El progreso de los trabajos ha sido seguido de cerca por autoridades locales y regionales, quienes han destacado que el ritmo de ejecución se ajusta a lo planificado originalmente. A diferencia de otros proyectos de gran envergadura que suelen enfrentar retrasos logísticos, las faenas en Lo Gallardo avanzan de manera sostenida.

Se han completado etapas fundamentales como la cimentación profunda mediante el hincado de pilotes, la elevación de las cepas y la instalación de gran parte de las vigas que sostendrán el tablero superior. Los esfuerzos actuales se centran en los detalles de la calzada y las conexiones con las rutas adyacentes.

"Este puente es un largo anhelo de la comunidad de San Antonio, Llolleo, Lo Gallardo y Santo Domingo, dado el flujo de vehículos, las construcciones y el crecimiento de la región. Permitirá mejorar de manera sustancial los tiempos de viaje", detalló la Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán.

¿Cuándo será inaugurado el nuevo Puente Lo Gallardo?

Con una longitud total de 840 metros, el puente ofrecerá una plataforma robusta y amplia, que no solo albergará dos pistas para vehículos motorizados, sino que también integrará espacios para la movilidad sostenible, como ciclovías y pasillos peatonales protegidos.

Según las proyecciones técnicas, se estima que la entrega definitiva y la puesta en marcha de la estructura se concreten para mediados de 2028.

La relevancia de esta obra se traduce en calidad de vida. Actualmente, la conexión entre San Antonio y Santo Domingo sufre episodios críticos de congestión, especialmente durante los fines de semana y la temporada estival, cuando el flujo automotor aumenta exponencialmente.

El nuevo puente está diseñado para absorber esta demanda, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y facilitando el transporte de carga hacia el puerto de San Antonio, el terminal portuario más importante del país.

Construcción Puente Lo Gallardo

Presupuesto invertido en la obra

De acuerdo con datos disponibles en el sitio web del Ministerio de Obras Públicas, la inversión para llevar a cabo este proyecto supera los $62.000 millones de pesos.

Desde una perspectiva económica, la obra también ha actuado como un motor de empleo local y dinamismo comercial en la zona.

Al respecto, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, destacó en una oportunidad que "este es el resultado de un trabajo colaborativo y participativo de las autoridades de ambas comunas, de sus respectivas comunidades organizadas y de la respuesta oportuna de las autoridades en los distintos gobiernos...".

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