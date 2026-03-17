MOP y Hyundai refuerzan idea de mantener itinerario de Puente Chacao: ¿Cuándo estaría en funcionamiento?

17 mar. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Obras Públicas (MOP), Martín Arrau, se reunió el pasado lunes con el CEO de Hyundai E&C, Lim Lagho, con el objetivo de revisar y supervisar los avances en la construcción del Puente Chacao, proyecto que busca unir Chiloé con el continente.

De acuerdo a La Tercera, la reunión se llevó a cabo en las oficinas del MOP ubicadas en calle Morandé, en Santiago, y contó además con la participación del director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, junto a representantes del consorcio a cargo de la obra.

¿Cuándo estará listo el Puente Chacao?

Se espera que la marcha blanca y la entrega final de las obras se concreten en octubre de 2028. Actualmente, el Puente de Chacao presenta más de un 60% de avance en su construcción y tendrá una extensión total de 2,7 kilómetros.

Al respecto, el ministro indicó que “hace algunas semanas fuimos a la obra, a estudiar el detalle de este proyecto emblemático de conectividad en el sur de Chile y ahora sumamos una reunión de trabajo junto a los representantes de Hyundai”.

“Hemos revisado el avance de los trabajos y acordado reforzar el seguimiento en terreno con un plan de supervisiones periódicas”, agregó.

Gobierno de Chile

En ese sentido, el titular de Obras Públicas se refirió a las dificultades que ha enfrentado el proyecto desde el inicio de su construcción.

No obstante, sostuvo que junto a la firma coreana “reafirmamos la mutua voluntad de hacer los esfuerzos por mantener su itinerario, pese a que existen varios puntos que resolver, como el modelo operacional, la mantención del puente y los accesos norte y sur, que están en una fase muy básica”.

Por su parte, Lim Lagho reafirmó el compromiso de Hyundai por mantener el itinerario del Puente de Chacao tras una exitosa reunión con el ministro Arrau: “Hemos tenido una reunión muy productiva con el Ministerio de Obras Públicas y vamos a hacer que este sea un proyecto emblemático para todo Chile”.

Todo sobre Obras públicas