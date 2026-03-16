Así será el nuevo Parque Humedal de San Pedro de la Paz tras su restauración: ¿Cuándo estará listo?

16 mar. 2026 - 13:20 hrs.

¿Qué pasó?

Comenzaron los trabajos de restauración de 25 hectáreas del Parque Humedal Urbano en San Pedro de la Paz, el que se enmarca dentro del megaproyecto del Puente Industrial, en la región del Biobío.

El área corresponde a una significativa parte del Santuario de la Naturaleza Laguna Grande Humedal Los Batros y los trabajos se encuentran a cargo de la empresa Arauco, que busca mejorar el ecosistema de la zona.

Así será el nuevo parque humedal

Según publicó El Sur, los trabajos en el parque consideran la recuperación ambiental del humedal, junto con obras destinadas a fomentar el uso público responsable del entorno.

La etapa en curso contempla una rehabilitación ambiental del sector, que se encuentra con 2.500 metros cúbicos de escombros y residuos que serán retirados.

También, se realizarán obras de paisajismo, miradores, 1,5 kilómetros de ciclovía, senderos y rutas ambientales, además de acciones orientadas al control de especies invasoras y al fortalecimiento de la vegetación nativa.

"Dentro del conjunto de la nueva vialidad que se incorporó de comunicación entre la comuna de Hualpén y San Pedro de la Paz con el Puente Industrial, también se consideró el desarrollo de un parque que permitiera la rehabilitación tanto de la flora y la fauna presente en este ámbito y rescatar sectores importantes en la comuna de San Pedro de la Paz", destacó la Seremi de Obras Públicas.

¿Cuándo estará listo el nuevo parque humedal?

El proyecto será habilitado a la comunidad para su uso gratuito durante el primer semestre de 2027, pues ya registra más de un 96% de avance en su totalidad.

Junto con estas obras, la sociedad concesionaria Puente Industrial también comprometió elaborar un plan de conservación y mantención del parque para un periodo de 10 años.

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