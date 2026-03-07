Lleva un 31% de avance: ¿Cuándo se inauguraría la autopista AVO ll?

07 mar. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los proyectos más importantes que está en desarrollo en la Región Metropolitana es la autopista AVO ll, que busca cerrar el anillo de Américo Vespucio entre Vespucio Oriente y Vespucio Sur.

Los trabajos se están desarrollando en un tramo de 5,2 km entre las comunas de La Reina y Peñalolén. Una vez que AVO ll sea inaugurada, se reducirán de forma significativa los tiempos de traslado, los cuales pueden superar los 30 minutos en hora punta.

¿Cuándo se inauguraría la autopista AVO ll?

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, visitó junto a otras autoridades parte de las obras de la futura autopista.

"Hemos realizado esta visita inspectiva, junto a los equipos de la concesionaria, del MOP y de nuestra Dirección de Concesiones, para ver el avance de la obra, que alcanza un 31%, que se inserta en la Región Metropolitana con una alta inversión pública y privada (...)", partió diciendo la autoridad pública, según consignó La Tercera.

Luego, detalló que "AVO ll va a beneficiar a más de 600 mil personas de La Reina y Peñalolén, y de sus comunas aledañas, mejorando la conectividad que hoy presenta ciertas problemáticas de congestión".

La futura autopista tiene una inversión comprometida que supera los $850 mil millones. De acuerdo con su cronograma oficial, AVO ll debería comenzar a operar en el año 2029.

El trazado contempla dos túneles independientes de 4,8 km, con tres pistas por sentido, entre los 23 y 54 metros de profundidad. A lo anterior, se suman ramales, mejoras viales y obras en superficie que tendrán como objetivo disminuir el impacto urbano de la infraestructura.

