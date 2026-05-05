Gobierno mete presión al Congreso: renovará hoy martes suma urgencia para acelerar megaproyecto económico

05 may. 2026 - 05:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno confirmó que este martes renovará la suma urgencia para la discusión del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica impulsado por el Presidente José Antonio Kast, con el objetivo de acelerar su avance en el Congreso.

Así lo anunció el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien detalló que la medida permitirá acotar los plazos de tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.

Plazos acotados y debate en comisiones

Bajo ese contexto, el jefe de la cartera explicó que: “La decisión es repetir la suma urgencia, esto significa 15 días hábiles para la tramitación del proyecto”, por otra parte, agregó que esperan ingresar la medida durante la jornada del martes.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en discusión en la comisión de Hacienda, para luego ser analizada en paralelo por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.

Según detalló el ministro, se proyecta que durante esta semana se vote en general en la instancia de Hacienda y que la próxima semana se inicie su discusión en particular.

Críticas de la oposición

El avance del proyecto no ha estado exento de cuestionamientos. Desde la oposición han surgido críticas por los plazos acotados y eventuales aspectos de inconstitucionalidad.

Sin embargo, García desestimó estos reparos. “Ha habido espacio más que suficiente”, afirmó, señalando que las objeciones responden “más bien a una excusa y una razón para dilatar” la tramitación.

En esa línea, defendió que el proceso “es enteramente democrático” y enfatizó la necesidad de avanzar con rapidez, especialmente considerando el impacto económico de la iniciativa.

“Si demoramos en que esto sea ley, demoramos la reactivación de la construcción y la recuperación del empleo”, sostuvo.

Acuerdos con el Partido de la Gente

En paralelo, el titular de la Segpres abordó los compromisos alcanzados con el Partido de la Gente (PDG) para asegurar respaldo a la iniciativa.

Según explicó, los proyectos acordados se ingresarán en paralelo al Congreso dentro de los próximos días, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.

Uno de los puntos destacados es la devolución del IVA en medicamentos, que se implementaría mediante un mecanismo similar a un “bolsillo electrónico”, enfocado inicialmente en un grupo acotado de fármacos.

“Probablemente comenzaremos con un segmento de la población y luego se irá ampliando progresivamente”, indicó, comparando el modelo con el desarrollo inicial del plan AUGE.

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