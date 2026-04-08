Estuvo a punto de ser demolido: El cambio que podría tener el Hotel Punta Piqueros

08 abr. 2026 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

El panorama para una de las estructuras más polémicas del borde costero de la Región de Valparaíso ha dado un vuelco significativo. El proyecto originalmente concebido como el Hotel Punta Piqueros, ubicado en Concón, ha logrado un avance crucial que podría salvarlo de la orden de demolición que pesaba sobre sus cimientos.

La clave de este cambio reside en una reciente resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la transformación de su propósito hacia el denominado "Centro Puntamar".

Esther Parodi, directora subrogante del SEA regional, se refirió al nuevo enfoque del recinto, que busca reconvertir la infraestructura hotelera en un centro de equipamiento mixto con oficinas y salas de eventos. Al respecto, dijo que no requiere someterse a una nueva evaluación de impacto ambiental.

Esta decisión se fundamenta en que las modificaciones propuestas por la inmobiliaria no introducen cambios sustantivos respecto a lo que ya había sido autorizado en el año 2018. De acuerdo con la opinión de expertos en derecho inmobiliario y urbanístico, este pronunciamiento del SEA consolida la viabilidad del edificio.

No obstante, el proceso aún enfrenta desafíos burocráticos. Entre ellos, destaca la necesidad de un nuevo permiso de edificación que reemplace al que fue anulado por la justicia en 2011, adaptándose a la nueva categoría de uso de suelo.

Disputa legal sobre la construcción del hotel

La construcción de este inmueble comenzó en 2010, pero su camino ha estado plagado de obstáculos legales y paralizaciones. La obra gruesa se finalizó seis años después, sin embargo, diversas organizaciones ciudadanas, como la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, impugnaron los permisos originales.

En 2013, la Corte Suprema ya había marcado un precedente al obligar al proyecto de cinco estrellas a someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Pero el punto más crítico llegó en enero de 2024, cuando la Seremi de Vivienda de Valparaíso dictó una orden de demolición total.

Orden que, según la defensa de la inmobiliaria encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, queda vacía de contenido con la decisión administrativa del SEA, lo que despeja el camino para obtener la recepción definitiva luego de tramitar el nuevo permiso de obras ante la Dirección de Obras Municipales (DOM).

¿En qué consiste la reestructuración técnica del proyecto Centro Puntamar?

Tal como se mencionó, el proyecto no contempla grandes cambios estructurales, lo que ha facilitado la venia de las autoridades ambientales. La estrategia aplicada por la inmobiliaria consiste en habilitar los espacios que originalmente serían habitaciones de hotel como oficinas profesionales.

Se estima que las obras de adecuación y terminación centradas en empalmes esenciales para servicios básicos como agua potable, alcantarillado, gas y electricidad, ocurran en aproximadamente nueve meses. No obstante, hay una serie de tareas pendientes que podrían tomar un poco más de tiempo y retrasar la eventual apertura del recinto.

Además de la solicitud del nuevo permiso de la DOM, existe la posibilidad de que se exija un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) por parte de la Seremi de Transportes. De ser así, este trámite podría extenderse por unos cuatro meses.

El conflicto se traslada a la Corte de Valparaíso. Allí, se tramita un reclamo de ilegalidad que enfrenta a la inmobiliaria con la Municipalidad de Concón. La resolución del SEA se presentó como una pieza clave para favorecer un avenimiento entre las partes.

La aprobación previa del anteproyecto Puntamar por parte del concejo municipal y la DOM ya sentaba las bases para esta conciliación, que busca integrar el polémico edificio al desarrollo comunal de forma definitiva.

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