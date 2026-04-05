Comediante con discapacidad pide ayuda: Su madre cuidadora podría ser hospitalizada y quedaría sin asistencia

05 abr. 2026 - 12:41 hrs.

Alfredo Ureta tiene 45 años, se moviliza en silla de ruedas y desde que nació depende del cuidado de su madre para llevar a cabo las actividades básicas del día a día. El comunicador y comediante enfrenta una compleja situación, puesto que ella padece una serie de graves enfermedades que la tienen al límite y su hospitalización podría ocurrir en cualquier momento.

La parálisis cerebral que afecta a Alfredo es consecuencia de una negligencia médica ocurrida al momento de su nacimiento. Además de la movilidad reducida, presenta dificultades para comunicarse, lo que no le impidió construir una carrera en los medios: hoy conduce "De igual a igual" en UCVTV, un programa donde recibe a figuras de distintos ámbitos y demuestra que su condición no limita su capacidad de interactuar con el mundo.

También ha dejado huella fuera de la pantalla. Como productor de eventos ha trabajado junto a nombres como Kel Calderón y Maite Rodríguez, y subió al escenario con su unipersonal de stand up "Amor sobre cuatro ruedas", un espectáculo donde el humor es su principal herramienta para hablar de su propia historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfredo Ureta Henriquez (@alfredo_ureta)

Su madre está afectada de salud

Durante 44 años, su madre fue su sostén absoluto. Ella se hizo cargo de todo lo que él no puede hacer solo, una labor que ejerció sin pausa hasta que su propio cuerpo comenzó a fallar. De acuerdo a UCV Radio, en el último año le detectaron insuficiencia renal, un tumor cerebral y sufrió una fractura de columna, tres golpes que fueron mermando su capacidad para seguir al lado de su hijo como antes.

El deterioro es progresivo y los dolores que la acompañan hacen que asistir a Alfredo sea cada vez más complejo. Cuando llegue el momento de su hospitalización, él quedará sin nadie que lo atienda: no hay otros parientes ni personas de confianza que puedan asumir ese rol en su ausencia.

Fue esa realidad la que los llevó a hablar. Alfredo salió a buscar una solución y puso sobre la mesa una alternativa: que alguna empresa de técnicos en enfermería asuma su cuidado a cambio de aparecer como auspiciador en su programa de televisión, intercambiando servicios por espacios publicitarios.

Datos de ayuda

Quienes quieran ayudarlo pueden realizar una transferencia a la Cuenta RUT de Alfredo (13829877-9).