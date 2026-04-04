"El invierno anterior lo pasamos pésimo": La preocupación de vecinos de condominio que lleva dos años con obras sin terminar

04 abr. 2026 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

Vecinos del sector Gómez Carreño, en Viña del Mar, denuncian una compleja situación que arrastran desde hace dos años debido al abandono de obras de mejoramiento en al menos dos torres de un condominio habitado con cerca de 100 familias, muchas de ellas personas de la tercera edad.

Los trabajos, que buscaban mejorar el aislamiento de los edificios, quedaron inconclusos luego de que la empresa a cargo detuviera las faenas, dejando instalados andamios, cables expuestos y estructuras sin terminar, lo que ha generado problemas de seguridad, daños materiales y una profunda preocupación ante la llegada de un nuevo invierno.

Según relatan los residentes, las obras comenzaron tras adjudicarse un beneficio gestionado a través del Serviu, pero la constructora abandonó el proyecto argumentando un mal trabajo previo. Como consecuencia, permanecen andamios en todo el contorno de los edificios, canaletas retiradas y parte del cableado eléctrico expuesto, situación que representa un riesgo permanente para niños, adultos mayores y mascotas que transitan por el lugar.

La preocupación por el invierno

Karen Vargas, vecina del condominio, explicó que los problemas se han agravado con el paso del tiempo. “La constructora abandonó el trabajo y quedaron los andamios. Nos preocupa que puede entrar cualquier persona o se puede lastimar un niño o una mascota, puede pasar cualquier tipo de cosa”, señaló. A esto se suma el retiro de canaletas que cumplían una función clave frente a las lluvias.

“El invierno anterior lo pasamos pésimo. Las escaleras se llovieron, una vecina se cayó y tuvo un accidente. A mí personalmente, en mi pieza, el techo se cayó”, relató.

Los vecinos detallan que, ante la falta de respuestas, han debido realizar reparaciones provisorias por cuenta propia para enfrentar las filtraciones de agua que se repiten cada invierno. “Fue como un parche, para no pasarlo tan mal”, explicó Karen, quien añadió que la mayor preocupación hoy es cómo enfrentarán la próxima temporada de lluvias y vientos.

"Se nos va la privacidad, se nos va la seguridad", comentó la vecina. Si bien no se han reportado robos asociados directamente a esta situación, sí existe temor por la facilidad de acceso a los departamentos.

Obras se reanudarían prontamente

Reynaldo, adulto mayor del condominio, relató el impacto que esta situación ha tenido en su vivienda. “El invierno para nosotros fue terrible. Prácticamente se me llenó, todas las inversiones que había hecho en el departamento se fueron a fondo”, afirmó.

Por otro lado, valoró la posibilidad de que una nueva empresa retome las obras. “Me dijeron que el día 8 llegaría una nueva empresa a realizar la faena. Eso nos deja más tranquilos”, señaló, aunque recalcó que la exposición pública es clave para lograr avances. “Es la única forma”, sostuvo.

En el condominio existen siete torres, de las cuales dos recibieron estos trabajos de aislamiento que quedaron inconclusos. En otros bloques, donde las faenas avanzaron más, igualmente persisten problemas como filtraciones y cableado externo visible.

Los vecinos reiteran el llamado a una pronta solución, advirtiendo que los andamios, las filtraciones de agua, los cables expuestos y la cercanía del invierno mantienen en permanente alerta a la comunidad, que lleva dos años esperando una respuesta concreta.

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