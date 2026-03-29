Familia busca a estudiante de medicina desaparecido desde el viernes en Santiago: Cámaras lo rastrearon hasta Providencia

29 mar. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un momento angustiante está viviendo la familia de un joven estudiante de medicina identificado como Víctor Huaiquin (21), a quien se le perdió el rastro el pasado viernes 27 de marzo tras salir de su departamento ubicado en calle Lira, en la comuna de Santiago Centro.

Hasta ahora, la búsqueda ha sido encabezada principalmente por familiares y amigos de Víctor, quienes han recopilado diversos registros de cámaras de seguridad, estableciendo que el joven se dirigió hacia el Parque Bustamante.

Aseguran que joven fue visto en el PARQUEMET

El padre del joven, también llamado Víctor Huaiquin, conversó con Meganoticias Siempre Juntos para entregar detalles del caso, afirmando que su hijo ingresó a la estación de Metro Parque Bustamante, pero que no tomó el transporte subterráneo.

"Queremos que la gente que vive en el sector, si tiene imágenes de Nachito (apodo del joven), nos puedan ayudar y que la municipalidad de Providencia genere la revisión de las cámaras de ese día (viernes)", partió diciendo el padre del estudiante, para luego contar que la"PDI logró establecer que él entró al Metro Parque Bustamante, salió y fue caminando por Bilbao hasta Condell", lugar en el que se perdió registro

Además, también hizo un llamado a que se revisen las cámaras del Parque Metropolitano (PARQUEMET), porque algunas personas aseguraron haber visto al joven durante el sábado pasado.

De hecho, indicó que un guardia del Parquemet aseguró haber visto al joven alrededor de las 8:30 horas, mientras que posteriormente, a través de redes sociales, otras personas informaron que lo habrían visto cerca de las 14:00 horas.

Los padres del joven hicieron un llamado a que, si se revisan cámaras, ellos puedan estar presentes para identificar a su hijo.

Por último, Marisol Muriet, madre de Víctor, se mostró muy emocionada y le dejó un sincero mensaje a su hijo: "Nachito, si me estás viendo, lo único que te digo es que vengas a mí. Te voy a esperar con los brazos abiertos, te voy a dar un beso y un abrazo, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Te quiero mucho".

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