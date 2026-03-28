"Periódicamente tiene eventos agresivos": Vecinos de edificio de Viña del Mar denuncian hostigamiento de vecina desde hace años

28 mar. 2026 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

Una situación angustiante viven desde hace años los residentes de un condominio ubicado en el sector de Recreo en Viña del Mar, región de Valparaíso, debido al hostigamiento constante de una vecina hacia los trabajadores del inmueble y sus habitantes.

Videos enviados al WhatsApp de Megadenuncias revelan el actuar de la mujer, quien incluso ha amenazado a vecinos del condominio.

Algunos residentes afirman que la mujer tendría problemas de salud mental, debido a que ha ido a golpear puertas y tocar timbres en horas de la madrugada.

"Nos está haciendo sufrir a todos"

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, Claudia, una de las vecinas que ha sido hostigada por la mujer, relató los episodios que ha tenido que vivir por más de 10 años.

"Estamos permanentemente acosados por ella. Ella vigila mi puerta; yo soy la puerta contigua a la de ella y todo el tiempo está esperando que yo salga o alguien de mi familia. Periódicamente tiene eventos como más agresivos, acusa de diferentes cosas, de hacer ruidos, de perturbarle su tranquilidad, dice que tenemos los espacios tomados, y todos sabemos que no es así. Es una persona atormentada, que está sufriendo y que nos está haciendo sufrir a todos los vecinos con sus acusaciones", afirmó Claudia.

Luego, señaló que "yo llevo 11 años acá y los 11 años hemos tenido a esta vecina molestando. Hay un conserje que me comentó que lleva 13 años y a los conserjes los molesta todo el día. Ahora que hay trabajos en el edificio, ella los llama por citófono constantemente y le echa la culpa a otro vecino, no a los trabajos".

La entrevistada acusó que no han recibido alguna solución concreta desde la administración y que, debido a la situación, le escribió una carta a los padres de la mujer para alertarlos de su forma de actuar.

"Ella tiene un historial enorme en la ciudad, ella es conocida. La echaron de colegios, la echaron de otros edificios, pero parece que aquí encontró el ecosistema ideal", concluyó Claudia.

Por último, aseguró que realizará la denuncia respectiva al Juzgado.

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