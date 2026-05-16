Presentan reforma para devolver IVA de alimentos, medicamentos y productos esenciales: ¿Quiénes serían los beneficiados?

16 may. 2026 - 19:58 hrs.

¿Qué pasó?

Los senadores socialistas Gastón Saavedra, Fidel Espinoza, Paulina Vodanovic, Juan Luis Castro y Alfonso de Urresti presentaron una reforma constitucional que busca devolver el IVA pagado por alimentos, medicamentos y productos esenciales.



¿Quiénes serían beneficiados?

El senador Saavedra señaló que presentan la propuesta "frente a una reforma tributaria que busca rebajarle en cuatro puntos los tributos a los más ricos del país".

"Queremos proteger, como lo hemos hecho históricamente, a las clases sociales más bajas que hoy día se van a ver dificultadas para poder cubrir el valor de su canasta alimentaria", indicó.

En concreto, este proyecto de reforma constitucional beneficiaría a las familias pertenecientes al primer, segundo, tercer y cuarto quintil, es decir, a quienes pertenecen al 80% más vulnerable de la población.

"Sentido común y justicia tributaria"

Por su parte, la senadora Vodanovic afirmó que "no es razonable que en Chile una familia pague el 19% del IVA por los alimentos básicos, medicamentos o productos esenciales, mientras otros sectores siguen teniendo beneficios tributarios".

"Aquí hay una definición política y ética. O seguimos cargando el peso de la recaudación sobre las familias trabajadoras, o avanzamos hacia un sistema más justo que alivie el costo de la vida de millones de chilenos", sostuvo.

En tanto, el senador de Urresti mencionó que "en Chile una familia termina pagando impuestos hasta por el pan, la leche o los medicamentos que necesita para vivir".

A esto agregó que "lo que estamos planteando es sentido común y justicia tributaria: que el Estado deje de recaudar a costa de las necesidades más básicas de las personas".

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