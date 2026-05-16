Ocho heridos en un atropello múltiple en el norte de Italia: Autoridades aún no descartan un atentado

16 may. 2026 - 19:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor con antecedentes de problemas de salud mental atropelló el sábado a varios peatones en Módena, en el norte de Italia, y dejó ocho heridos, cuatro de gravedad, antes de que la policía lo detuviera, informaron las autoridades, que aún no descartan que haya sido un atentado.

Atropello múltiple en el norte de Italia

Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por los medios de comunicación italianos mostraron un automóvil circulando a gran velocidad por una calle del centro de la ciudad repleta de peatones y ciclistas.

El conductor, un ciudadano italiano de origen marroquí de unos 30 años, atropelló a varias personas antes de estrellarse contra el escaparate de una tienda, colisionando frontalmente con una mujer, explicó la prefecta de la ciudad, Fabrizia Triolo, en una conferencia de prensa.

Intentó huir del lugar, pero fue perseguido y acorralado por cuatro transeúntes; entonces sacó un cuchillo e hirió a uno de ellos.

Ocho personas —entre ellas un ciudadano alemán y otro polaco— fueron trasladadas al hospital; cuatro de ellas se encuentran en estado grave. A una de las personas heridas hubo que amputarle ambas piernas.

Conductor tenía antecedentes de salud mental

El conductor —un graduado en Economía nacido en 1995— no tenía antecedentes policiales, pero había atravesado un episodio de "trastorno psicológico" en 2022, indicó Triolo.

"Había recibido tratamiento en un centro de salud mental por trastornos esquizoides, pero le perdimos la pista tras aquel periodo inicial de observación en un centro asistencial", añadió.

Según la prefecta, el conductor no se encontraba bajo los efectos de "sustancias psicotrópicas" en el momento de los hechos. Su domicilio, situado cerca de Módena, ha sido registrado.

El presidente de la región de Emilia-Romaña, Michele de Pascale, declaró en la conferencia de prensa que se trataba de un "acto extremadamente grave, pero es importante comprender su naturaleza y sus motivos".

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