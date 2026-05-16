Tribunal Supremo del Partido de la Gente anula elecciones internas por inconsistencias en proceso

16 may. 2026 - 16:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Partido de la Gente (PDG) deberá realizar nuevamente sus elecciones internas luego de que el Tribunal Supremo de la colectividad resolviera invalidar el proceso desarrollado el pasado 25 de abril, donde se eligieron directivas nacionales, regionales, juventudes y consejos regionales.

La determinación se adoptó tras una revisión interna que detectó distintas inconsistencias administrativas y documentales que impedían validar oficialmente los resultados de la votación.

De acuerdo con un informe dado a conocer por La Tercera, el proceso “no reúne condiciones suficientes de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental que permitan a este Tribunal Supremo efectuar válidamente la calificación y proclamación electoral”.

Producto de esta resolución, el partido deberá convocar a una nueva elección interna. Mientras ello ocurre, las actuales autoridades continuarán ejerciendo sus funciones de manera transitoria. “Las autoridades actualmente vigentes continuarán ejerciendo sus funciones únicamente para efectos de continuidad administrativa e institucional de la colectividad”, sostiene el documento.

Con esto, Rodrigo Vattuone seguirá como presidente del partido y Franco Parisi continuará desempeñándose como vicepresidente hasta que exista una nueva directiva ratificada.

Entre las observaciones realizadas por el Tribunal Supremo figuran la falta de remisión oportuna de antecedentes electorales, el envío incompleto de padrones, ausencia de uniformidad en el sistema de foliado y problemas relacionados con la integridad documental y trazabilidad del proceso.

El informe además indica que “se verificaron diferencias objetivas entre la cantidad de votos consignados en determinadas actas de escrutinio y la cantidad de firmas registradas en los respectivos padrones electorales, constatándose diferencias negativas e inconsistencias de correspondencia documental en diversas mesas receptoras de sufragios a nivel nacional”.

La resolución tampoco estuvo exenta de diferencias internas, ya que se registraron dos votos disidentes dentro del Tribunal Supremo.

En la elección competían dos listas. La lista A era encabezada por Rodrigo Vattuone y contaba con respaldo de la directiva vigente. En tanto, la lista B era liderada por Patricio Quisbert, excandidato a gobernador por Tarapacá, acompañado por los diputados Fabián Ossandón y Eileen Urqueta como vicepresidentes nacionales.

Los resultados preliminares daban como vencedora a la lista de Quisbert, que habría obtenido 592 votos frente a los 78 alcanzados por la lista oficialista.

Pese a que el padrón considerado para la elección superaba los 43 mil militantes, solo participaron cerca de 1.100 personas, equivalente al 2,5% del total habilitado para sufragar.

Horas después del cierre de mesas, el propio Quisbert comunicó públicamente su triunfo y aseguró que incluso recibió un llamado de Vattuone reconociendo el resultado.