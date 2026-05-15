Maximiliano Luksic cuestiona recorte en Salud para los municipios: "Hay incoherencia del Gobierno"

15 may. 2026 - 21:01 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, cuestionó este viernes el eventual recorte de $18 mil millones al presupuesto destinado a la Atención Primaria de Salud (APS) y acusó falta de claridad por parte del Gobierno respecto al impacto que tendría la medida en los municipios.

El jefe comunal, quien además preside la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), advirtió que la incertidumbre presupuestaria dificulta la planificación de los servicios de salud comunales y pidió al Ejecutivo transparentar cómo se aplicarán los ajustes.

"¿A quién le creemos?"

Desde Puerto Montt, donde sostuvo reuniones con alcaldes de la región de Los Lagos, Luksic apuntó a una supuesta contradicción entre las declaraciones del Ministerio de Salud y el decreto que contempla la rebaja presupuestaria.

"Encuentro que hay una incoherencia del Gobierno cuando la ministra dice que no va a haber recorte en la Atención Primaria de Salud, pero ahora sale este decreto donde dice que va a haber 18 mil millones menos de presupuesto. Entonces, ¿a quién le creemos?", cuestionó.

Además, sostuvo que "es imposible administrar los recursos municipales" sin certezas sobre los fondos que recibirán los municipios para enfrentar la demanda en salud.

El jefe comunal sostuvo que "los municipios somos la puerta de entrada al sistema de Salud, y en lugar de recortar, todos los esfuerzos deberían ir en la dirección de mejorar y fortalecer la APS. No podemos dejar a nuestros pacientes a la deriva".

Alcaldes piden reunión con el Gobierno

Luksic confirmó que desde la AChM solicitaron una reunión con autoridades del Ejecutivo para conocer el alcance real del ajuste presupuestario y plantear sus inquietudes. "Estamos preocupados", afirmó el alcalde, agregando que una reducción de recursos podría afectar la estrategia para disminuir las listas de espera a través del fortalecimiento de la Atención Primaria.

Asimismo, invitó al Gobierno a "reflexionar" y adelantó que los municipios buscarán reabrir el debate sobre el financiamiento estructural de la salud municipal, incluyendo el valor del per cápita, argumentando que la demanda y las prestaciones han aumentado significativamente en los últimos años.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que el ajuste presupuestario para el sector es de un 2,5%. La ministra May Chomali ha señalado que este recorte "ha sido diseñado resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud".

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