Aseguran que Luis Miguel fue internado de urgencia en Nueva York: Tendría presuntos problemas cardíacos

15 may. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante mexicano Luis Miguel habría sido internado de urgencia en un hospital de Nueva York tras presentar presuntos problemas cardíacos, según reportaron este viernes medios y periodistas especializados en espectáculos.

La información fue dada a conocer inicialmente por la periodista Gelena Solano en el programa de Univisión “El Gordo y La Flaca”, donde aseguró que el artista permanece bajo observación médica desde el pasado lunes 11 de mayo y que ha estado acompañado permanentemente por su pareja, Paloma Cuevas.

Problemas cardíacos

De acuerdo al citado medio, Luis Miguel habría sido ingresado a una clínica de Nueva York tras presentar complicaciones cardíacas, que hasta ahora no han sido detalladas.

"El Sol de México fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en observación”, señaló Solano durante el programa.

La periodista además afirmó que Paloma Cuevas "no se le ha despegado ni un solo momento" desde la hospitalización, acompañándolo junto a un asistente cercano.

"En este hospital en el que se está quedando Luis Miguel, los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene", agregó.

Por su parte, la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida como "Chamonic", sostuvo que el artista se habría sentido mal durante una revisión médica y que allí los especialistas detectaron un problema cardíaco que derivó en su internación.

No existe confirmación oficial

Pese a la amplia repercusión que generó la noticia en redes sociales y medios internacionales, hasta ahora no existe un comunicado oficial sobre el estado de salud del cantante.

El intérprete ha mantenido un bajo perfil durante los últimos meses tras finalizar su gira internacional a fines de 2024, realizando escasas apariciones públicas.

Tampoco hasta el momento, ni el cantante ni su equipo han confirmado oficialmente la noticia.

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