Estos son todos los feriados que quedan este 2026

15 may. 2026 - 20:00 hrs.

Un nuevo feriado de tipo civil se acerca para este mes de mayo, en específico el próximo jueves 21. Se trata del Día de las Glorias Navales, fecha que conmemora el 147 aniversario de la Batalla Naval de Iquique, uno de los hitos históricos más relevantes del país.

Esta jornada corresponde a un descanso legal establecido por la Ley 2.977 y aplica para trabajadores de distintos sectores económicos. Sin embargo, el feriado puede ser trabajado dependiendo del contrato o acuerdo vigente entre el empleador y sus trabajadores.

Además de este día, aún quedan varias fechas marcadas en el calendario nacional durante el segundo semestre de 2026, incluyendo celebraciones religiosas, conmemoraciones históricas y feriados irrenunciables.

¿Cuáles son los feriados que restan en este 2026?

Según el portal Feriados Chile, las próximas jornadas legales pendientes, de descanso no obligatorio, son las siguientes:

Jueves 21 de mayo - Día de las Glorias Navales

Día de las Glorias Navales Domingo 21 de junio – Día Nacional de los Pueblos Indígenas

– Día Nacional de los Pueblos Indígenas Lunes 29 de junio - San Pedro y San Pablo

- San Pedro y San Pablo Jueves 16 de julio – Virgen del Carmen

– Virgen del Carmen Sábado 15 de agosto – Asunción de la Virgen

– Asunción de la Virgen Lunes 12 de octubre – Encuentro de Dos Mundos

– Encuentro de Dos Mundos Sábado 31 de octubre – Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

– Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Domingo 1 de noviembre – Todos los Santos

– Todos los Santos Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción

A estos se suman los tres feriados irrenunciables que todavía faltan por celebrarse para este 2026: viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional; sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército; y viernes 25 de diciembre, Navidad.

Cabe recordar que los feriados irrenunciables obligan al cierre del comercio, salvo servicios considerados esenciales, como centros de salud, estaciones de servicio, farmacias de turno y locales atendidos por sus propios dueños. Estas fechas suelen generar alta movilidad de personas y un aumento en la actividad turística y familiar a nivel nacional.

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