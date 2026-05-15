Mauricio Pinilla amenaza con acciones legales tras nuevo rumor de romance: "Es una de mis mejores amigas"

15 may. 2026 - 09:41 hrs.

Mauricio Pinilla reaccionó con molestia luego de que surgieran rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Vivian Leigh, pareja de uno de sus amigos más cercanos.

El exseleccionado nacional decidió salir públicamente a desmentir la información y aseguró que ya tomó contacto con abogados para evaluar acciones legales por las especulaciones difundidas en programas de farándula.

El rumor que involucró a una amiga cercana de Pinilla

La polémica comenzó luego de que Adriana Barrientos afirmara que “Pinigol” mantenía una relación con Vivian Leigh, a quien conoce desde hace años.

Incluso, aseguró que ambos estarían conviviendo y que ella lo estaría ayudando económicamente, declaraciones que rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales.

Sin embargo, quien salió primero a desmentir la situación fue Eyal Meyer, actor y pareja de Vivian Leigh, quien aclaró que Mauricio Pinilla es solo un amigo cercano de ambos.

¿Qué dijo Pinilla?

En conversación con un programa de Canal 13, Pinilla manifestó su molestia por los rumores y aseguró que no permitirá que se involucre a personas de su círculo íntimo: “Ya hablé con mis abogados. Todo lo que se ha inventado, todo lo que no tenga que ver con la realidad… seguramente se van a hacer cargo mis abogados”, señaló.

Además, enfatizó la cercanía que mantiene tanto con Vivian Leigh como con Eyal Meyer: “La Vivi es una de mis mejores amigas, nos conocemos desde los 17 años. Soy muy amigo de Eyal Meyer, que es su novio, somos partner, somos muy partner, así que eso fue una tremenda mentira”, afirmó.

Mauricio Pinilla asegura que seguirá soltero

El exfutbolista también abordó su presente sentimental tras su mediático quiebre con Gissella Gallardo, asegurando que actualmente no está interesado en iniciar una nueva relación.

“Yo creo que he dado tan poca noticia a nivel de farándula y amoroso que se me busca alguien siempre, pero no, estoy soltero y va a ser así por mucho tiempo”, cerró.

Las declaraciones llegan en medio de una nueva exposición mediática para Pinilla, quien en los últimos años ha estado constantemente ligado a controversias vinculadas a su vida personal y sentimental.

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