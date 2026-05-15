Investigan robo de valiosa escultura desde el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago

15 may. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes se dio a conocer el robo de una escultura al interior del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), ubicado en el Parque Forestal, comuna de Santiago.

Guardia se dio cuenta de que faltaba una escultura

De acuerdo a información policial, el delito quedó al descubierto la tarde del jueves, cuando personal de seguridad realizaba rondas cerca de la hora del cierre del museo.

A eso de las 17:00 horas, mientras un guardia revisaba las dependencias, se percató de que en una de las salas faltaba una escultura de la muestra "Dicho a mano", del artista Felipe Pineda.

El encargado de seguridad se trasladó hasta la Primera Comisaría de Carabineros para realizar la denuncia, asegurando que desconocidos sustrajeron una escultura, para luego escapar.

Escultura está avaluada en $2 millones

Por ahora se desconoce la dinámica del robo; sin embargo, el recinto cuenta con cámaras de seguridad, las que deberán ser periciadas durante la investigación.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, indicó que la pieza está avaluada en $2 millones, según consignó Radio Bío Bío.

El Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para que se haga cargo de las diligencias.