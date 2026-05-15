Carabinero de franco abate a asaltante de pasajeros de bus RED en Recoleta
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Un carabinero de franco derribó a un sujeto que intentó asaltar a los pasajeros de un bus del Sistema RED en la comuna de Recoleta. El funcionario también viajaba en el medio de transporte.
Los hechos ocurrieron en la calle Héroe Máximo Rorpes con caletera Américo Vespucio, donde dos individuos armados comenzaron a robar especies a los pasajeros.
Según los antecedentes, el individuo falleció en el lugar, mientras que su cómplice habría escapado herido.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Al percatarse de la situación, el funcionario enfrentó a los individuos, quienes habrían escapado del bus.
El carabinero los habría seguido para detenerlos, momento en que uno de los sujetos lo apuntó con un arma, ante lo que el funcionario utilizó su arma de servicio, resultando el asaltante abatido en el lugar.
Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la investigación del hecho quedó a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (BRICRIM) de la Policia de Investigaciones (PDI).
Pese a que el hecho ocurrió alarededor de las 18:00 horas de la tarde del jueves, hasta la madrugada de este viernes no se han registrado declaraciones sobre el hecho por parte de los organismos competentes.
Se espera que la Policía de Investigaciones entregue declaraciones oficiales sobre el caso, que hasta este momento se encuentra en desarrollo.
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