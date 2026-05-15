SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte sismo de magnitud 6,6 en Japón

15 may. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la mañana de este viernes la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras un fuerte sismo de magnitud 6,6 en Japón.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

El organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

El movimiento telúrico se registró a las 07:37 horas, con un epicentro a 422 km al noreste de Tokio.

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