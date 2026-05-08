El radical cambio que anunció Gissella Gallardo tras separación con Mauricio Pinilla: "Hay que ser realista"
- Por Vicente Guzmán
Gissella Gallardo volvió a sorprender tras anunciar que deberá realizar un importante cambio familiar luego de confirmar su separación con Mauricio Pinilla, quiebre que remeció al mundo de la farándula nacional esta semana.
La comunicadora contó que actualmente se encuentra buscando una nueva vivienda para ella y sus hijos, debido al cambio en su situación personal y económica tras el fin de su relación con el exfutbolista.
"Estoy buscando casa para cambiarme"
En un programa de Canal 13, Gallardo explicó que tomó la decisión de mudarse a una casa más pequeña y acorde a su nueva realidad.
"Estoy buscando casa para cambiarme. Se saben las razones y hay que ser realista, hay que mantener dos casas. En la que estoy es cara y me cambió toda la situación. Tengo que volver a cambiarme de casa, no tengo problema", sinceró.
Además, aseguró que busca darle tranquilidad a sus hijos en esta nueva etapa familiar y que busca una "vivienda más chiquita y que sea capaz de mantener ante cualquier cosa, que mis hijos estén tranquilos, es una decisión súper tranquila y con esperanza", detalló.
La separación con Mauricio Pinilla
Fue esta semana cuando Gissella Gallardo confirmó públicamente el quiebre matrimonial con Mauricio Pinilla. "Fue desde octubre o noviembre del 2025. Después de eso decidimos seguir viviendo juntos y hace un mes y medio le digo a Mauricio que cada uno siguiera su camino", relató al citado medio.
La periodista también aseguró que acompañó al exdelantero en uno de los momentos más complejos de salud que enfrentó el año pasado: "Mi último acto de amor fue el año pasado al cuidarlo en su enfermedad, acompañarlo y, como está bien, era el momento de cada uno rehacer su vida", afirmó.
"Ya no es mi responsabilidad, ya no me puedo seguir haciendo cargo, yo ayudé lo más que pude, lo quise mucho. Hice lo más que pude, pero hoy día Mauricio tiene 42 años. O sea, sabe lo que quiere, lo que no quiere y está bien, pero yo también sé lo que quiero y ya no quería seguir con él", cerró.
