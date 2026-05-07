"Casi maté a otra persona": La desconocida confesión de Kanela sobre brutal accidente que lo dejó en coma

07 may. 2026 - 14:21 hrs.

Kanela se emocionó hasta las lágrimas tras compartir una historia que nunca antes había contado públicamente, que estuvo a punto de costarle la vida y la de otra persona.

El cantante reveló en un reality que a fines de 2014 sufrió un grave accidente automovilístico tras conducir a exceso de velocidad.

"Casi maté a otra persona"

Todo surgió en el marco de una conversación con sus compañeros de encierro sobre los excesos del pasado, donde el vocalista de Noche de Brujas confesó que "he vivido muchas cosas que me ayudaron a entender mis límites, con el tema de la droga, el alcohol, la fiesta". Incluso, reveló que esa vida le hizo perder a su primer amor y madre de su hijo.

Pero lo que realmente dejó sin palabras a sus compañeros fue lo que vino después. Kanela reveló que a fines de 2014 protagonizó un accidente que pudo haber sido fatal.

"Tuve un accidente grave, estuve mucho tiempo en coma. Nunca lo he contado, pasó piola. Gracias a Dios no iba con alcohol, pero sí a exceso de velocidad, choqué a 150 kilómetros por hora y casi maté a otra persona, que era mi contador", relató el artista visiblemente emocionado.

Las consecuencias físicas fueron devastadoras. "Me operaron el bazo, duodeno, cadera, costilla, el párpado. Pasé meses con kinesiólogo. Fue duro", detalló.

Actuó fajado en el Festival de Viña

Lo que pocos sabían es que meses después de ese accidente, Kanela se subió al escenario del Festival de Viña del Mar, todavía en plena recuperación.

"Meses después fui al Festival de Viña y tuve que actuar fajado, por eso me veía tieso", reveló, explicando así algo que en su momento generó comentarios entre el público, pero que nunca tuvo una explicación oficial.

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