Yamila Reyna sorprendió con cambio de look y recibió ola de comentarios en redes sociales

07 may. 2026 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz argentina Yamila Reyna que ha desarrollado su carrera en Chile, llamó la atención tras aparecer en un evento de moda con una imagen renovada, generando diversas reacciones entre asistentes y usuarios en redes sociales.

La comunicadora asistió a una actividad social donde destacó por un cambio en su apariencia, marcado principalmente por un nuevo corte de cabello. En esta ocasión, optó por una melena con flequillo, estilo que acompañó con un conjunto rojo compuesto por pantalón y blazer.

El nuevo look rápidamente comenzó a comentarse en plataformas digitales, donde distintos usuarios destacaron tanto su peinado como su cambio físico, proceso que la propia actriz ha mostrado anteriormente.

Entre los mensajes que recibió se leyeron comentarios como “Estupenda, elegante, guapa” y “Brillas con luz propia”.

El look que mostró en evento de moda

Durante la actividad, Yamila Reyna apareció con un outfit de dos piezas en tono rojo, incluyendo un blazer intervenido que utilizó como crop top.

El cambio de imagen se centró principalmente en el corte de pelo, dejando atrás el estilo que había mostrado en sus últimas apariciones públicas.

La nueva apariencia fue ampliamente compartida en redes sociales, donde usuarios destacaron el resultado de su transformación.

En las imágenes difundidas del evento también quedó en evidencia el cambio físico que ha experimentado en el último tiempo, proceso que ha acompañado con publicaciones relacionadas a entrenamiento y hábitos personales.

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