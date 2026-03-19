Yamila Reyna regresó al stand-up comedy y habló sobre el polémico quiebre con Américo

19 mar. 2026 - 10:38 hrs.

El pasado miércoles 18 de marzo, Yamila Reyna volvió a subirse a los escenarios para hacer stand-up comedy luego de cancelar diversos shows y hacer una breve pausa laboral tras el polémico quiebre con Américo.

A raíz de eso, logró agotar todas las entradas para su primera fecha y compartió algunas palabras previo a hacer reír al público de Teatro Palermo, y mencionó que estaba muy nerviosa pero al mismo tiempo "feliz de estar de vuelta".

El regreso de Yamila a la comedia tras el difícil momento personal

Fue en el programa vespertino de Canal 13 que Yamila Reyna dijo unas breves palabras en el mismo local donde daría el vamos a su primer show de comedia, instancia en la transparentó la compleja etapa de su vida que atraviesa desde hace un poco más de un mes, cuando protagonizó el polémico quiebre con Américo.

"Muy contenta de estar de vuelta. Fue una pausa que para mí era necesaria. Así que, nada, feliz de estar. Arrancamos hoy oficialmente la gira que hacemos por todo Chile. Así que se viene bien arduo. Estoy contenta, emocionada, muy nerviosa hoy", transparentó.

Además, reveló cómo ha estado su vida personal y destacó la transformación del dolor al humor: "Han sido tiempos muy difíciles, muy tristes. Pero tengo la fortaleza de ser una mujer que transforma el dolor en fortaleza, y la fortaleza la transformo en comedia. Así que estoy muy contenta".

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