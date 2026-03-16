Yamila Reyna rompe el silencio sobre Américo tras rumores de reconciliación con su exesposa
Hace apenas días se dio a conocer que el cantante Américo al parecer habría vuelto con la madre de sus hijos, María Teresa "Pepa" Órdenes, luego de dos años separados. Los rumores surgieron tras la escandalosa separación del artista con Yamila Reyna.
La relación que mantuvo con la comediante argentina terminó con una denuncia por violencia intrafamiliar. Tras la ruptura, Américo se mudó a la casa de su exesposa y, aunque al principio no había interés en retomar su vínculo, los últimos días fueron vistos en Bolivia en un aparente viaje romántico.
Aunque Reyna se había mantenido en silencio y evitó dar declaraciones públicas, recientemente fue interceptada por una periodista y dio a conocer su posición sobre la situación personal que atraviesa.Ir a la siguiente nota
Una respuesta sutil pero contundente
"Mi única preocupación es el proceso legal en el que estoy, por la demanda contra esta persona que ustedes ya saben. Es lo único que me importa", dijo Yamila al ser consultada sobre cómo se siente.
Asimismo, le preguntaron por la postura de Américo en redes sociales, donde para algunos se ha estado victimizando, a lo que la argentina respondió tajantemente y con notable decepción: "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?".
Finalmente, no opinó sobre la reconciliación entre su expareja y "Pepa" Órdenes, pero aprovechó el micrófono para enfatizar que "lo único que me preocupa es que la fiscalía avance y se haga justicia", concluyó despidiéndose amablemente de la prensa.
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