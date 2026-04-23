Sinaka rompe el silencio tras polémica filtración de video íntimo: "Me tiró más para arriba"

23 abr. 2026 - 15:47 hrs.

El cantante urbano Matías Muñoz, más conocido como Sinaka, se refirió públicamente a la polémica que lo involucra en redes sociales, luego de la filtración de un video íntimo en el que aparece junto a una mujer cuya identidad no ha sido revelada.

En un primer momento, usuarios en redes sociales vinculaban el origen de la filtración del material a una presunta expareja del influencer, conocida en plataformas digitales como Vvle.paulaa. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada por la involucrada.

"Quiero que quede claro que yo no he filtrado los videos", afirmó.

"Ambos vendíamos contenido; estos fueron de uso público durante un periodo largo, el cual ambos decidimos eliminar. Obviamente, hay gente que aún los conserva y podría haber filtrado", señaló.

vvle.paulaa Instagram

¿Qué dijo Sinaka?

Tras la polémica, Sinaka utilizó sus historias de Instagram para referirse al tema y enviar un mensaje a sus seguidores.

“Oye, esa persona que me quería cagar filtrándome un video me tiró más para arriba”, aseguró antes de soltar una risa.

Luego, aprovechó la instancia para promocionar su música: “Un saludo y este día salimos con Sentimiento Mágico remix para que lo esperen. Hoy día sale un palo mundial, internacional. Ya lo saben”.