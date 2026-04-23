Preocupación por el estado de salud de Charly García: El músico fue operado y se mantiene bajo observación médica

23 abr. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

El reconocido exponente del rock argentino, Charly García, fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). El procedimiento consistió en una nefrectomía parcial, en la que extirparon una fracción de uno de sus riñones.

Según los reportes del entorno cercano al artista de 72 años, la operación no fue una urgencia, sino que se trató de una cirugía previamente programada por su equipo médico. Aunque el proceso se desarrolló de manera exitosa, el músico se mantiene en observación.

Actualmente, García se encuentra alojado en una habitación común de la citada institución médica, donde permanece bajo supervisión profesional. Como parte del protocolo de recuperación, se ha iniciado un tratamiento de diálisis con el objetivo de asistir y monitorear la evolución de su función renal.

Antes de ser hospitalizado, el músico había mantenido una presencia activa en diversos ámbitos públicos y sociales. Hace semanas, se le vio disfrutando de eventos de gran escala, como el concierto de la banda AC/DC en el estadio de River Plate, donde estuvo acompañado por colegas cercanos.

Asimismo, se difundieron registros audiovisuales de sus paseos por la ciudad de Buenos Aires, compartiendo con allegados y colaboradores de su círculo íntimo.

Charly García y Nito Mestre. Instagram

Reconocimiento a la carrera de Charly García

La vida reciente del artista también ha estado marcada por diversos hitos en su trayectoria profesional. Entre estos se destacan su distinción como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires y su participación en la conmemoración de los 50 años del proyecto PorSuiGieco.

Además, ha mantenido encuentros con otras figuras de relevancia internacional, como el futbolista Lionel Messi, tras presenciar encuentros de la selección argentina.

Charly García y Lionel Messi. Instagram

En la actualidad, la atención se centra exclusivamente en el proceso de rehabilitación del artista dentro del centro médico. Su círculo íntimo se mantiene optimista respecto a la recuperación, mientras el músico cumple con los pasos establecidos por los especialistas.

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