Icónica actriz Ángela Contreras reaparece en redes sociales promocionando emprendimiento

23 abr. 2026 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida actriz Ángela Contreras, una de las figuras más emblemáticas de la televisión chilena durante la década de los noventa y principios de los dos mil, ha vuelto a captar la atención pública tras una reciente aparición en el entorno digital.

La intérprete fue vista en un video de la red social TikTok, donde se le ve promocionando una pequeña empresa dedicada a la venta de miel. El registro se viralizó rápidamente, superando las 500 mil reproducciones.

Diferentes usuarios de redes sociales destacaron su apariencia física y expresaron nostalgia al verla nuevamente, considerando que su último trabajo en la producción dramática "Amor por accidente", emitida en el año 2007.

Trayectoria de Ángela Contreras

La carrera de Ángela Contreras estuvo marcada por protagónicos en producciones de alta audiencia que definieron una época en la televisión nacional.

Títulos como Ámame y Sucupira la establecieron como un rostro fundamental de la industria, pero fue en 2001 cuando alcanzó un hito histórico al liderar el elenco de Amores de Mercado.

Dicha producción se mantiene hasta la fecha como la teleserie más vista en la historia de la televisión chilena bajo el sistema de medición actual.

A pesar de contar con una carrera en pleno ascenso y gozar de gran popularidad, la actriz decidió dar un giro radical a su vida profesional y optó por un retiro absoluto de la pantalla chica, manteniendo un perfil bajo que solo se ha visto interrumpido por breves apariciones en redes sociales o eventos familiares.

Razones detrás del retiro de Ángela Contreras

El alejamiento de la actriz no fue una decisión fortuita, en ocasiones ha afirmado que la grabación de teleseries demandaba un tiempo considerable que prefirió dedicar a la crianza de sus hijos y a su vida familiar junto a su esposo.

Para ella, el anonimato ha resultado ser una experiencia gratificante que no tiene intenciones de abandonar para retomar su carrera actoral.

Además del factor familiar, existieron motivos profesionales relacionados con los roles que se le asignaban frecuentemente y que estaban ligados a la sensualidad y sobreexposición física.

Actualmente, su vida transcurre enfocada en su entorno cercano y en apoyar los logros deportivos de sus hijos, reafirmando que no existen planes para un eventual regreso al mundo de las teleseries.

Así luce Ángela Contreras actualmente

En la actualidad, además de dedicarse a su emprendimiento, la artista ha acompañado por varios años a sus hijos, Jerónimo y Pedro Burns, quien se dedica al Mountain Bike y ha participado varias veces en el conocido evento Red Bull Valparaíso, Cerro Abajo.

Ángela Contreras reaparece en redes sociales

Ángela Contreras acompañando a sus hijos en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2025

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