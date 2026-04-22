El conocido actor Orlando Bloom se encuentra en Santiago: Revisa qué está haciendo y los lugares que visitará

22 abr. 2026 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

El reconocido actor británico Orlando Bloom, famoso por sus icónicos roles en grandes superproducciones de la industria cinematográfica internacional, ha generado noticia tras confirmarse su reciente llegada a la ciudad de Santiago.

La visita del intérprete no ha pasado desapercibida, captando la atención de los seguidores de su trayectoria. Su estancia en el país tiene como objetivo principal el inicio de jornadas de rodaje programadas para esta misma semana.

Más allá de su actividad actual en Chile, la estrella de Hollywood se prepara para el estreno de la cinta Bucking fastard, dirigida por el cineasta Werner Herzog. En este proyecto, Bloom compartirá elenco con figuras de la talla de Kate y Rooney Mara.

Aunque fue revelado que su presencia se debe a la grabación de una campaña publicitaria, no hay detalles respecto a la marca o locación en la que grabará Bloom.

¿Qué lugares de Santiago visitará Orlando Bloom?

El actor que dio vida al elfo Legolas, inició su paso por la capital chilena con una primera parada gastronómica que tuvo lugar en el sector oriente de Santiago, específicamente en Vitacura, donde optó por los sabores del sudeste asiático y la propuesta nipona del local Fukasawa.

La agenda del actor británico continuará con una experiencia culinaria de alto nivel, prevista para esta noche en el reconocido restaurante Boragó para conocer la propuesta de ingredientes locales del chef Rodolfo Guzmán.

Orlando Bloom en Chile. Restaurante Fukasawa, Instagram

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