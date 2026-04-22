¿Cuánto cuesta comer en el Boragó? Así es la experiencia culinaria del restaurante liderado por Rodolfo Guzmán

22 abr. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

El restaurante Boragó, liderado por el chef Rodolfo Guzmán, se ha consolidado como el máximo referente de la gastronomía nacional, ocupando puestos en rankings internacionales. Su propuesta se basa en el concepto de "cocina endémica", un esfuerzo por rescatar ingredientes autóctonos de todo el territorio chileno.

Su modelo de abastecimiento integra a más de 200 recolectores y pequeños productores locales. Esta red permite que el menú evolucione constantemente, integrando desde frutos silvestres de alta montaña hasta productos marinos obtenidos sin intermediarios.

La pureza de los ingredientes es una prioridad absoluta, utilizando agua recolectada de la lluvia patagónica, leche de crianza natural para sus helados y vegetales cultivados de forma orgánica en un huerto propio ubicado a pocos minutos del establecimiento.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Boragó?

Para quienes buscan vivir una experiencia sensorial, el establecimiento ofrece actualmente su "Menú Endémica", el cual tiene un valor de $199 mil por persona. Esta propuesta consta de una secuencia de entre 12 y 18 preparaciones que varían según la estacionalidad de los productos.

Complementando la oferta sólida, el restaurante dispone de dos opciones de maridaje diseñadas para realzar los sabores de la tierra. La alternativa vinícola tiene un costo de $99 mil por persona e incluye una selección de 5 a 6 copas de etiquetas exclusivas.

Por otro lado, para quienes prefieren opciones sin alcohol, existe un maridaje de jugos artesanales por $49 mil pesos, compuesto también por una serie de 5 a 6 preparaciones líquidas basadas en frutos y hierbas locales.

Quienes prefieran el menú ovolactovegetariano deben realizar una solicitud previa de 24 horas.

¿Dónde está ubicado?

El mejor restaurante de Chile, está ubicado en la comuna de Vitacura, específicamente en la Av. San José María Escrivá de Balaguer 5970.

Boragó atiende de martes a sábado desde las 17:15 horas, ofreciendo un salón privado para hasta 12 personas. El sistema de reservas es riguroso: Las cancelaciones deben realizarse con al menos 24 horas de antelación para evitar un cargo de 100 dólares por persona.

Asimismo, se exige puntualidad con una tolerancia máxima de 30 minutos y el cumplimiento exacto del número de comensales pactado, ya que cualquier inasistencia no informada o retraso excesivo facultará al establecimiento para liberar la mesa y aplicar los cobros correspondientes por "no show".

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