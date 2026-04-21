Estas son las comunas con los gastos comunes más bajos de Santiago según estudio

21 abr. 2026 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un análisis reciente del mercado inmobiliario en la Región Metropolitana ha puesto de manifiesto la enorme disparidad que existe en los costos de mantenimiento de los edificios.

Según los datos recopilados, el valor de los gastos comunes puede variar hasta un 200 % dependiendo de la ubicación del inmueble, lo que genera un impacto directo y considerable en el presupuesto mensual de los arrendatarios.

La investigación, realizada por el operador de renta residencial Assetplan, comparó cifras entre enero de 2025 y enero de 2026. Los resultados demuestran que, en el caso de departamentos de un dormitorio, los montos pueden oscilar desde los $72 mil pesos hasta superar los $236 mil mensuales. Una brecha económica de aproximadamente $164 mil pesos.

De acuerdo a la explicación de Assetplan, este diferencial responde principalmente al estándar de los edificios y los servicios asociados, como conserjería, seguridad, mantención de ascensores, aseo y áreas comunes, además de la superficie de las unidades.

"Muchas veces el análisis se centra solo en el valor del arriendo, pero el gasto común es un factor clave que impacta directamente el costo final de vivir en una propiedad. Es una variable que puede cambiar completamente la decisión de dónde arrendar", agregaron.

¿Cuáles son las comunas con los gastos comunes más bajos?

El estudio segmentó la realidad de 11 comunas de Santiago, permitiendo identificar los polos de mayor y menor costo. En el extremo más elevado se encuentran las comunas del sector oriente, como Las Condes, donde los valores promedio son los más altos del mercado.

Por el contrario, comunas como Santiago Centro, La Florida y Ñuñoa se posicionan como las alternativas más económicas en cuanto a gastos comunes.

A pesar de que algunas de estas áreas han experimentado incrementos durante el último año, siguen manteniéndose en niveles accesibles, lo que las convierte en opciones atractivas para quienes buscan optimizar su gasto mensual total.

Finalmente, para este informe, Assetplan utilizó una muestra de 82 edificios de tipo multifamiliar y se enfocó en departamentos de las tipologías 1D1B (un dormitorio y un baño) y 2D2B (dos dormitorios y dos baños), abarcando también sectores como Estación Central, Providencia y La Cisterna.

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